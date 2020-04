Hàn Quốc ghi nhận dưới 50 ca nhiễm COVID-19 mới hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết từ 0 giờ 6/4 đến 0 giờ 7/4, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 47 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.331 người.Đây là ngày thứ hai số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc ở mức dưới 50 người.Trong các ca mới ghi nhận có 13 người ở Daegu, 10 người ở tỉnh Gyeonggi, 4 người ở thủ đô Seoul, 2 người ở tỉnh Gangwon. Thành phố Busan, tỉnh Nam Chungcheong, Bắc Gyeongsang và Nam Gyeongsang ghi nhận mỗi nơi 1 trường hợp.Bên cạnh đó, có 14 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, nâng số ca nhiễm "nhập ngoại" lên 802 trường hợp, 92,1% trong số đó là người Hàn Quốc.Tính đến nay, đã có 192 trường hợp tử vong do COVID-19, riêng ngày 6/4 có thêm 6 người, tỷ lệ tử vong là 1,86%. Số người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly tăng 96 người, đạt tổng cộng 6.694 người.Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 4/4, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo khẳng định hệ thống y tế của Hàn Quốc có thể đảm bảo điều trị hiệu quả cho cả những bệnh nhân nặng nếu số ca nhiễm mới duy trì được mức dưới 50 người/ngày. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã đặt mục tiêu kiểm soát số ca nhiễm dưới 50 người/ngày, nhưng vẫn kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm hai tuần.Chính phủ cũng tăng cường thanh tra giám sát hoạt động của những cơ sở dễ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng như tụ điểm vui chơi, hàng quán. Cụ thể, Cảnh sát sẽ phối hợp cùng thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra hoạt động các cơ sở này vào cuối tuần. Riêng với các vũ trường, quán rượu, công tác thanh tra sẽ được thực hiện hàng ngày từ 11 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.Ở một diễn biến liên quan, Hàn Quốc đang trong giai đoạn kiểm tra công tác chuẩn bị cho khai giảng trực tuyến trong hai ngày tới.Chính phủ sẽ hỗ trợ khoảng 332.000 thiết bị thông minh phục vụ học tập cho con em các gia đình thu nhập thấp. Tất cả các học sinh sẽ được cung cấp đầy đủ nội dung học tập trực tuyến, hỗ trợ gói dữ liệu internet đến hết 31/5. Riêng các đối tượng được trợ cấp chi phí giáo dục sẽ được hỗ trợ thêm chi phí viễn thông.Các trung tâm dạy thêm được khuyến cáo tiếp tục đóng cửa, thực hiện khử trùng. Học sinh hay giáo viên từ nước ngoài về không được đến trường ngay. Sở Giáo dục các tỉnh sẽ thiết lập đường dây nóng tiếp nhận trình báo các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch.Chính phủ cũng có các gói hỗ trợ khẩn cấp dành cho những đối tượng bị ảnh hưởng thu nhập do COVID-19 như tiểu thương, hộ kinh doanh tự phát hay lao động tự do.