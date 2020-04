Hàn Quốc ghi nhận 10.384 ca nhiễm COVID-19, tăng 53 ca trong ngày 7/4

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 8/4, cả nước có tổng cộng 10.384 ca nhiễm COVID-19, tăng 53 người so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước.Như vậy, số ca nhiễm mới trong ngày đã duy trì mức trên dưới 50 người ba ngày liên tiếp.Trong các ca nhiễm mới có 11 người ở thủ đô Seoul, 6 người ở tỉnh Gyeonggi, 4 người ở thành phố Incheon. Số ca nhiễm mới ở thành phố Daegu là 9 người, tỉnh Bắc Gyeongsang 3 người, thành phố Busan và tỉnh Gangwon mỗi nơi hai người, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi thêm một người.Tính đến nay, đã có tổng cộng 832 trường hợp nhiễm COVID-19 từ nước ngoài về. Trong 53 ca nhiễm mới ngày 7/4 có tới 24 ca "nhập ngoại", với 14 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh.Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tính tới cùng ngày là 200 người, tăng 8 ca so với một ngày trước, tỷ lệ tử vong là 1,93%. Cụ thể, tỷ lệ tử vong ở độ tuổi trên 80 là 20,43% (96 người), độ tuổi 70 là 8,67% (60 người).Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 6.776 người được chữa khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly, tăng 82 người trong ngày 7/4. Số bệnh nhân đang được điều trị cách ly là 3.408 người, 17.858 người đang đợi kết quả xét nghiệm.Ở một diễn biến liên quan, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về việc có áp dụng theo dõi người cách ly bắt buộc bằng vòng tay điện tử hay không. Các cơ quan hữu quan hiện đang tiếp tục thảo luận, cân nhắc phương án tổng hợp các hình thức quản lý thông qua điện thoại, ứng dụng thông minh, và trực tiếp kiểm tra tại nơi cách ly, qua đó lập ra phương án theo dõi có hiệu quả thiết thực nhất.Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban lệnh hành chính, khuyến cáo các cơ sở có khả năng lây nhiễm tập thể cao như trung tâm dạy thêm tạm ngừng hoạt động từ ngày 8/4. Trường hợp bất đắc dĩ phải tổ chức hoạt động, các cơ sở này phải tuân thủ hướng dẫn của Chính phủ là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1-2m giữa các học sinh, khử trùng phòng học ít nhất 2 lần mỗi ngày, lập danh sách người ra vào.