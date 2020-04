Phim hoạt hình 'Tower of God' của Hàn Quốc gây tiếng vang lớn tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Phim hoạt hình "Tower of God" (Cuộc chiến trong tòa tháp), chuyển thể từ webtoon cùng tên của Hàn Quốc, đang gây tiếng vang lớn tại Mỹ sau khi công chiếu tại thị trường này hôm 1/4.Công ty chuyên về truyện tranh trực tuyến Naver Webtoon trực thuộc hãng Naver (đơn vị cung cấp cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc) hôm 7/4 cho biết sau khi phần một được công chiếu, "Tower of God" đã leo lên vị trí thứ 9 trong top các từ khóa tìm kiếm trên mạng xã hội Twitter của Mỹ, đồng thời chiếm vị trí phim hoạt hình được yêu thích nhất trong tuần trên mạng xã hội Reddit với 7.187 điểm, vượt xa vị trí thứ 2 là phim hoạt hình Nhật Bản "My Hero Academia" (Học viện Anh hùng) mùa 4.Tạp chí Forbes của Mỹ đánh giá cao cả nguyên tác webtoon và phiên bản hoạt hình của tác phẩm này, với nhận xét: "Xem phim, bạn sẽ hiểu được vì sao câu chuyện này lại thu hút đến 5 triệu độc giả mỗi tuần."Ngày 1/4 vừa qua, "Tower of God" đã được công chiếu trên Naver Series On, kênh Ani Plus, và cùng lúc tại hai quốc gia Nhật Bản và Mỹ.Đây cũng là tác phẩm webtoon đầu tiên của Hàn Quốc có sự tham gia tích cực của nhà sản xuất quốc tế trong quá trình sản xuất và phân phối phiên bản phim hoạt hình. Cụ thể, công ty chuyên về các nội dung hoạt hình nổi tiếng của Mỹ Crunchyroll đã đầu tư và tham gia phân phối, còn công ty Telecom Animation Film của Nhật Bản phụ trách sản xuất."Tower of God" có nội dung giả tưởng về hành trình của nhân vật chính Baam đi tìm cô bạn thân Rachel trong một tòa tháp. Tác phẩm đã đạt 4,5 tỷ lượt xem tính từ năm 2010 đến nay.