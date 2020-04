Thêm nhiều vụ áp đặt quy chế nhập khẩu với mặt hàng Hàn Quốc trong quý I/2020

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 8/4 cho biết tính đến quý I năm nay, đã có 211 vụ áp dụng chính sách hạn chế hoặc quy chế nhập khẩu với mặt hàng của Hàn Quốc tại 27 quốc gia. So với cuối năm ngoái, số quốc gia áp đặt quy chế nhập khẩu lên hàng hóa của Hàn Quốc giảm hai nước, nhưng số vụ không thay đổi.Cụ thể, có 157 vụ áp thuế chống bán phá giá, 45 vụ liên quan đến biện pháp tạm thời hạn chế nhập khẩu (Safeguard), 9 vụ áp thuế chống trợ cấp (thuế đối kháng).Xét theo các quốc gia, Mỹ áp dụng quy chế nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc với 43 vụ, Ấn Độ 32 vụ, Trung Quốc 17 vụ, Thổ Nhĩ Kỳ 15 vụ, Canada 13 vụ, Indonesia 11 vụ, Brazil 10 vụ.Các mặt hàng bị áp quy chế gồm thép và kim loại 98 vụ, hóa chất 43 vụ, các loại nhựa và cao su 25 vụ, vải 13 vụ, điện và điện tử 8 vụ.Riêng trong quý I năm nay, đã có 7 trường hợp hàng hóa từ Hàn Quốc đang bị điều tra để áp quy chế nhập khẩu. Trong đó, Mỹ đang điều tra chống bán phá giá đối với ba sản phẩm từ Hàn Quốc là thuốc lá loại 4 (chiều dài từ 7-12cm), nhôm hợp kim aluminium dạng tấm, và tấm nhựa phân tử lượng có tính nhiệt dẻo. Philippines đang xem xét áp biện pháp tạm thời hạn chế nhập khẩu với mặt hàng ô tô và xe chở khách của Hàn Quốc. Các nước Pakistan, Malaysia và Mexico cũng đang điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng của Hàn Quốc.Mặc dù các chuyên gia và ngành công nghiệp nhấn mạnh cần tăng cường thương mại tự do và hợp tác quốc tế để chung tay vượt qua đại dịch toàn cầu COVID-19, song chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang ngày càng dâng cao, hàng rào thương mại dường như không hề được dỡ bỏ vì lý do an ninh và chính trị của các nước.