Dự báo kinh tế Hàn Quốc 2020 tăng trưởng âm sau 22 năm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) hôm 8/4 dự báo kinh tế Hàn Quốc năm nay tăng trưởng -2,3%, lần đầu tăng trưởng âm kể từ khi Hàn Quốc cầu viện cứu trợ tài chính từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) năm 1997.KERI cho biết bất chấp những nỗ lực không ngừng của Chính phủ, tình hình kinh tế trì trệ hiện nay khó có thể khởi sắc do các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc cũng đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng.Đặc biệt, lượng giao dịch giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ khiến kim ngạch xuất khẩu giảm 2,2%, ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.Ngoài ra, suy giảm doanh thu của các doanh nghiệp sẽ dẫn đến giảm tỷ lệ tăng lương, khiến người dân hạn chế chi tiêu, thắt chặt hầu bao. Do đó, dự kiến tiêu dùng tư nhân sẽ giảm 3,7% trong năm nay, đầu tư vào trang thiết bị và xây dựng cũng giảm lần lượt 18,7% và 13,5%.Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc chỉ ra rằng khủng hoảng kinh tế có kéo dài hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm đại dịch COVID-19 kết thúc, cũng như những nỗ lực phòng chống dịch của Chính phủ và mức suy thoái kinh tế của các nước lớn trên thế giới.