WFP: Bắc Triều Tiên nằm trong 49 quốc gia có nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng

Photo : YONHAP News

Chương trình lương thực thế giới (WFP) trực thuộc Liên hợp quốc đang lo ngại nền kinh tế và an ninh lương thực của các nước nghèo trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19.Theo các báo cáo phân tích của WFP, khoảng 212 triệu người tại 49 nước, trong đó có Bắc Triều Tiên, đang phải chịu tình cảnh thiếu lương thực trong nhiều năm. 95 triệu người trong số đó đang ở trong tình trạng nghiêm trọng hơn.Đặc biệt, WFP cho biết tháng 2 vừa qua, Bình Nhưỡng đã kêu cứu về vấn nạn lương thực, đề nghị sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trực thuộc Liên hợp quốc.Theo WFP, khoảng 12,2 triệu dân Bắc Triều Tiên đang trong tình trạng bất ổn về lương thực, nhiều người suy dinh dưỡng.Nguyên nhân được cho là các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội phòng chống dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp của một số quốc gia châu Á trước mùa vụ. Ngoài ra, vật giá leo thang do hạn chế nguồn cung cũng sẽ tác động tiêu cực và lâu dài đối với các quốc gia thu nhập thấp.