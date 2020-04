Tổng thống Hàn Quốc, Estonia điện đàm về hợp tác đối phó dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/4 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid, trao đổi phương án hợp tác đối phó với dịch COVID-19.Tổng thống Kaljulaid cho biết Estonia đặc biệt quan tâm tới công tác đối phó dịch hết sức thành công của Hàn Quốc. Estonia hiện đang áp dụng kinh nghiệm của Seoul là xét nghiệm số lượng lớn và thực hiện giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội.Đặc biệt, bà Kaljulaid cảm ơn Hàn Quốc đã hỗ trợ bộ kit xét nghiệm virus COVID-19, và ngỏ ý muốn tiếp tục mua sản phẩm này.Tổng thống Kaljulaid rất quan tâm đến biện pháp đối phó đề cao tính "tự giác" hơn "cưỡng chế" của Chính phủ Hàn Quốc, và bày tỏ muốn tham khảo cả các chính sách nối lại hoạt động kinh tế sau khi khắc phục khủng hoảng do dịch COVID-19 của Seoul.Tổng thống Moon cảm ơn bà Kaljulaid đã đánh giá cao thành quả phòng dịch của Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ tích cực chia sẻ các dữ liệu lâm sàng, điều trị và phòng dịch cho Estonia, và hỗ trợ cung cấp các vật phẩm y tế như bộ kit chẩn đoán.Tổng thống Moon còn nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong công tác đối phó dịch COVID-19 là đoàn kết và hợp tác với cộng đồng quốc tế, cùng nỗ lực phát triển vắc-xin và thuốc điều trị, cũng như khôi phục nền kinh tế thế giới đang bị thu hẹp do dịch COVID-19.Tổng thống Moon Jae-in cho biết cả Hàn Quốc và Estonia đều đang tập trung vào lĩnh vực y sinh học và kinh tế kỹ thuật số, qua đó hy vọng hai nước sẽ hợp tác tích cực hơn sau đại dịch.Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng chúc mừng Estonia đã trở thành nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2022, và đề nghị Estonia tiếp tục quan tâm tới tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Tổng thống Kaljulaid cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.