Hàn Quốc bắt đầu bầu cử sớm cho Tổng tuyển cử 15/4

Photo : YONHAP News

Đợt bầu cử sớm cho Tổng tuyển cử 15/4 đã bắt đầu tại Hàn Quốc từ 10/4, trong bối cảnh cả nước đang dồn lực đối phó với đại dịch COVID-19.Uỷ ban bầu cử trung ương cho biết cử tri có thể đi bầu tại 3.508 điểm bỏ phiếu trên cả nước từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối hai ngày 10 và 11/4.Bảo đảm an toàn cho cử tri tại các điểm bỏ phiếu là ưu tiên hàng đầu của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc, do lo ngại cử tri có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tập thể cao. Cơ quan này cũng tích cực kêu gọi cử tri đeo khẩu trang khi đến điểm bỏ phiếu.Các cử tri sẽ được kiểm tra thân nhiệt, phải giữ khoảng cách ít nhất 1m với người khác tại điểm bỏ phiếu, khử trùng tay và đeo găng tay trước khi bỏ phiếu. Nhân viên tại các điểm bỏ phiếu sẽ khử trùng quầy bỏ phiếu và phiếu bầu. Cử tri có thân nhiệt trên 37,5 độ C hoặc có triệu chứng về hô hấp sẽ được hướng dẫn đến quầy bỏ phiếu riêng để tránh tiếp xúc với người khác.Uỷ ban quản lý bầu cử trung ương cũng đã sắp xếp điểm bỏ phiếu ở 8 cơ sở chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ.Tỷ lệ bỏ phiếu tính đến 4 giờ chiều 10/4 đạt 9,74%, gấp gần hai lần tỷ lệ bỏ phiếu cùng thời điểm của cuộc Tổng tuyển cử khóa XX ngày 13/4/2016.Ủy ban này cho biết theo kết quả khảo sát 1.500 cử tri, 72,7% trả lời chắc chắn sẽ đi bầu cử, tăng 8,8% so với đợt bầu cử Quốc hội năm 2016.