Hàn Quốc hạn chế nhập cảnh miễn thị thực 90 ngày cho công dân nước ngoài từ 13/4

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 9/4 thông báo từ ngày 13/4 tới sẽ tạm ngừng miễn thị thực 90 ngày đối với công dân các quốc gia và vùng lãnh thổ được phép nhập cảnh không cần visa, hoặc đã ký kết hiệp định miễn thị thực với Hàn Quốc, trong 151 quốc gia và khu vực đang cấm công dân Hàn nhập cảnh.Như vậy, công dân mang hộ chiếu của 34 quốc gia Seoul đang áp dụng nhập cảnh miễn thị thực và 56 quốc gia đã ký kết hiệp định miễn thị thực với Hàn Quốc sẽ bắt buộc phải xin cấp visa nếu muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc.Đối tượng thuộc diện áp dụng biện pháp trên gồm 18 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 23 nước châu Mỹ, 34 nước châu Âu, 9 nước khu vực Trung Đông và 6 nước châu Phi. Đây đều là những nước có ca nhiễm COVID-19 như New Zealand, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Australia, Hong Kong, Đài Loan, Macao; và các nước lớn ở châu Âu như Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp.Những đối tượng được miễn áp dụng là người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, tiếp viên hàng không đi trên máy bay nhập cảnh, thuyền viên trên tàu, và doanh nhân của các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sở hữu thẻ đi lại ABTC.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tạm đình chỉ hiệu lực các visa ngắn hạn đã cấp cho người nước ngoài ở tất cả các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc trên thế giới tới ngày 5/4 vừa qua. Tuy nhiên, những kỹ sư cao cấp do các doanh nghiệp mời sang có visa làm việc ngắn hạn (C-4) hoặc visa cư trú dài hạn để làm việc và đầu tư sẽ không thuộc đối tượng bị đình chỉ hiệu lực.Có rất ít nước không chịu ảnh hưởng bởi biện pháp lần này của Chính phủ Hàn Quốc là Mỹ, Anh, Ireland, Mexico. Đây đều là những nước không giới hạn nhập cảnh và vẫn cho phép công dân Hàn nhập cảnh miễn thị thực. Tuy nhiên, công dân tới từ các nước này vẫn phải thực hiện cách ly hai tuần bắt buộc.Chính phủ cũng sẽ siết chặt hơn nữa công tác thẩm định cấp visa. Người nước ngoài đăng ký xin cấp visa phải nộp giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong vòng 48 giờ kể từ ngày xin cấp, trong đó ghi rõ nội dung có triệu chứng dịch COVID-19 hay không. Cơ quan ngoại giao cũng sẽ tiến hành phỏng vấn, hỏi tình trạng sức khỏe đầy đủ của người xin cấp thị thực trước khi quyết định cấp visa.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xử lý cấp thị thực nhanh chóng cho các trường hợp nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, nhân viên kỹ thuật cao phục vụ cho doanh nghiệp và đầu tư, hoặc gia đình, người thân của công dân Hàn Quốc, và những trường hợp khẩn cấp, có lý do nhân đạo.Chính phủ kỳ vọng sẽ giảm tối đa nguồn du nhập virus COVID-19 từ nước ngoài bằng biện pháp siết chặt nhập cảnh trên, qua đó giải tỏa lo lắng cho người dân, đẩy cao hiệu quả phòng dịch trong nước.