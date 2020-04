Hơn 80% người dân ủng hộ theo dõi người tự cách ly bằng vòng tay điện tử

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 9/4 đã công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân về biện pháp tự cách ly phòng dịch COVID-19. 80,2% người tham gia tán thành phương án sử dụng vòng tay điện tử để theo dõi các đối tượng tự cách ly bắt buộc. Tỷ lệ không tán thành là 13,2%, và 5,9% trả lời "không biết".Độ tuổi 30 và 50 có tỷ lệ ủng hộ cao là 82,9%. Trong khi đó, 17,6% người ở độ tuổi 20 phản đối, chiếm tỷ lệ nhiều nhất.Về lý do tán thành, 47,1% trả lời "ngăn ngừa dịch bệnh lây lan là quan trọng hơn hết", 19,3% cho rằng biện pháp trên sẽ phát huy hiệu quả quản lý tình trạng trốn cách ly, 18,5% cho rằng cần có biện pháp mạnh hơn ứng dụng tự cách ly trên smartphone, và 14,6% nhận định đây là biện pháp bắt buộc tránh phát sinh trường hợp vi phạm. Ngược lại, 42,4% ý kiến phản đối phương án trên với lý do "xâm hại nhân quyền".Liên quan tới tình hình dịch COVID-19, 26,6% nhận định "rất nghiêm trọng", 57,7% đánh giá "nghiêm trọng". 55,8% cho rằng khả năng lây nhiễm COVID-19 là 50-50, 24,1% nhận định "khả năng lây nhiễm thấp", và 20,1% cho rằng "khả năng lây nhiễm cao".Cuộc khảo sát do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ủy thác cho Công ty thăm dò ý kiến Korea Research thực hiện với 1.000 người dân trên 19 tuổi ở 16 khu vực trên toàn quốc, bằng hình thức trả lời trực tuyến trong hai ngày 8-9/4.