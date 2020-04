Hàn Quốc ghi nhận 27 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 9/4

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 10/4, Hàn Quốc có tổng cộng 10.450 ca nhiễm COVID-19, tăng 27 ca so với số liệu công bố lúc 0 giờ một ngày trước.Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 20/2, số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc rơi xuống ngưỡng 20 người. Tuy nhiên, Ủy ban giải thích phép so sánh này không hợp lý bởi trong thời gian qua, đã có ba lần cơ quan này thay đổi tiêu chuẩn thống kê.Kể từ khi ca nhiễm thứ 31 được phát hiện ngày 18/2, sau đó phát sinh "siêu ổ dịch" nhà thờ Sincheonji ở thành phố Daegu, mỗi ngày Hàn Quốc đều ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới, tới gần đây mới giảm xuống trên dưới 50 ca mỗi ngày.Trong các ca nhiễm mới ngày 9/4, Seoul ghi nhận 5 ca, bệnh viện Thánh mẫu ở thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi) 9 ca, thành phố Incheon 1 ca. Thành phố Daegu lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày. Ngoài ra, tỉnh Bắc Gyeongsang phát sinh 7 ca, thành phố Busan 1 ca, và 4 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch sân bay.Tính tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc có tổng cộng 208 ca tử vong do dịch COVID-19, tăng 4 người so với một ngày trước. Tổng số ca được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly là 7.117 người, tăng 144 người. 3.125 người đang được điều trị cách ly.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương đánh giá biện pháp giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội áp dụng trong ba tuần vừa qua đã có kết quả tích cực. Tuy nhiên, do thời gian thống kê và thời gian nhận kết quả xét nghiệm chênh lệch nhau, nên không thể dựa vào con số để vội vàng dự đoán tình hình.Do vậy, người dân cần tiếp tục giữ khoảng cách trong giao tiếp xã hội để dập tắt hẳn nguy cơ lây nhiễm tập thể quy mô lớn. Đặc biệt, Ủy ban kêu gọi người dân chú ý không tụ tập đông người để ngắm hoa vào cuối tuần, hay tham dự sự kiện tôn giáo mừng Lễ Phục sinh.Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ cho biết hơn 80 công dân Hàn và người thân ở Tây Ban Nha sẽ về tới sân bay Incheon trên hai chuyến bay đặc biệt ngày 11/4 và 13/4. Hành khách có triệu chứng nghi ngờ sẽ được xét nghiệm tại sân bay, những người không có triệu chứng sẽ được đưa về cơ sở cách ly tạm thời chờ xét nghiệm.