Bắc Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng nhân dân tối cao ngày 10/4

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên ngày 10/4 đã mở phiên họp toàn thể đầu tiên trong năm nay của Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội Hàn Quốc) tại Bình Nhưỡng, bất chấp dịch COVID-19 đang lây lan mạnh trên toàn cầu.Hội đồng nhân dân tối cao là cơ quan quyền lực cao nhất của miền Bắc theo Hiến pháp nước này. Mỗi năm, Bắc Triều Tiên đều tổ chức họp Hội đồng nhân dân tối cao vào khoảng tháng 4 để thiết lập các nguyên tắc cơ bản trong chính sách quốc gia, quyết toán ngân sách năm trước, phê duyệt dự thảo ngân sách trong năm.Tất cả những đại biểu từ khắp các địa phương trên cả nước sẽ quy tụ về Bình Nhưỡng tham dự phiên họp. Đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc khóa XIV có tổng cộng 687 người.Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao ngày 20/3 đã gửi công văn thông báo tổ chức phiên họp, các đại biểu sẽ đăng ký ngay trong ngày diễn ra phiên họp.Đây là phiên họp thứ ba của Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV. Lần này không có tin tức gì về việc miền Bắc tổ chức cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động, thường diễn ra trước thềm phiên họp Hội đồng nhân dân tối cao kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền.Tuy nhiên, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc tập trận bắn pháo cối của các quân đoàn pháo binh thuộc quân đội nhân dân nước này. Nhiều dự đoán cho rằng có thể cuộc tập trận đã diễn ra một ngày trước phiên họp Hội đồng nhân dân tối cao, do đó khả năng cao là ông Kim sẽ không tham gia phiên họp lần này.Như vậy, bất chấp rủi ro của dịch COVID-19, Bắc Triều Tiên vẫn tổ chức phiên họp định kỳ của Hội đồng nhân dân tối cao để phê duyệt các dự thảo ngân sách trong năm.Mặc dù đầu năm nay, Bình Nhưỡng từng tuyên bố sẽ có bước đột phá trực diện để cải thiện kinh tế, song đa số giới phân tích nhận định miền Bắc khó có thể đưa ra chính sách đột phá nào để giải quyết khó khăn kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, thêm vào đó hầu hết các con đường xuất khẩu của miền Bắc đều bị chặn do các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế.Do đó, dự đoán phiên họp Hội đồng nhân dân tối cao lần này sẽ đưa ra các biện pháp đối phó dịch COVID-19 và giải quyết các khó khăn dân sinh do dịch bệnh. Ngoài ra, miền Bắc có thể sẽ tăng quy mô ngân sách liên quan đến y tế để đối phó với đại dịch COVID-19.