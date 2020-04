Doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển kit chẩn đoán COVID-19 mới cho kết quả chỉ sau 20 phút

Photo : YONHAP News

Quỹ xúc tiến công nghiệp y tế tiên tiến thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (DGMIF) hôm 9/4 cho biết công ty thiết bị y tế M Monitor ở thành phố Daegu đã phát triển thành công 2 loại kit chẩn đoán COVID-19 cho kết quả chỉ trong vòng 20 phút.Sản phẩm đã được Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép thiết bị chẩn đoán In Vitro.Các thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro bao gồm thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, thiết bị hoặc hệ thống sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp theo chỉ định của chủ sở hữu để kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người.Đặc điểm của các bộ kit này là ứng dụng công nghệ khuếch đại đẳng nhiệt (LAMP), cụ thể là phân tách phân tử Axit ribonucleic (RNA) từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân rồi tiến hành khuếch đại đẳng nhiệt các gene mang tính chất của COVID-19.So sánh với các phương pháp xét nghiệm sử dụng kỹ thuật gia nhiệt, làm lạnh lặp lại liên tục trước đây, công nghệ khuếch đại đẳng nhiệt sẽ giúp giảm đáng kể thời gian chẩn đoán bệnh.Được biết, bộ kit lưu động này có thể cho ra kết quả chỉ 40 phút sau khi lấy mẫu bệnh phẩm.Quỹ xúc tiến công nghiệp y tế tiên tiến thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết thuốc thử sẽ cho kết quả màu xanh với người nhiễm bệnh, màu tím với người không nhiễm, và bộ kit có thể xét nghiệm đồng thời 100 mẫu bệnh phẩm.Phương pháp tách RNA từ mẫu bệnh phẩm và đưa vào kiểm tra khuếch đại gen theo thời gian thực (Real Time RT-PCR) cho kết quả chỉ sau 20 phút, trong khi các kit xét nghiệm trước đây đều phải mất đến 6 tiếng mới cho kết quả.Được biết, công ty M Monitor sử dụng enzyme dùng trong khuếch đại phân tử do Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu phát triển thuốc mới thuộc DGMIF cung cấp, và thuốc thử COVID-19 từ Trung tâm tài nguyên protein lõi thuộc Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến thành phố Daegu-tỉnh Bắc Gyeongsang.