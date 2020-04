Chuyến bay đặc biệt kết hợp xuất khẩu vật tư y tế đưa công dân Hàn ở Gabon về nước

Photo : YONHAP News

Chuyến bay chở 4 công dân Hàn từ Gabon về nước đã tới sân bay quốc tế Incheon sáng 10/4, sau đó quay về với 50.000 bộ kit chẩn đoán COVID-19 và trang thiết bị y tế của Hàn Quốc.Ngày 22/3 vừa qua, 4 công dân Hàn Quốc là nhân viên công ty KT xây dựng mạng cáp quang tại Gabon trong ba năm qua đã mắc kẹt tại đây do lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động hàng không của nước châu Phi này.Chính phủ Gabon đánh giá cao những đóng góp của các nhân viên này trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng truyền thông nước nhà, cũng như những khó khăn của họ trong môi trường làm việc rừng núi, do đó đã chủ động sắp xếp chuyến bay đưa các công dân này về nước.Đi cùng đoàn bay còn có ba người thuộc đội ngũ bác sĩ và chuyên gia tin học của Gabon. Họ sẽ ở lại Hàn Quốc tham gia khóa hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế nhập khẩu, và lên đường về nước vào ngày 16/4.Tính đến nay, Gabon đã ghi nhận 34 ca nhiễm COVID-19, 1 ca tử vong và 1 người được chữa khỏi.Hiện có khoảng 60 công dân Hàn Quốc tại Gabon. Chính phủ nước này đã hỗ trợ một công dân Hàn về nước ngày 7/4 trên chuyến bay thuê bao do Mỹ chuẩn bị.