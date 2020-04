Vụ lây nhiễm tập thể COVID-19 ở trung tâm chăm sóc khách hàng được công nhận là tai nạn lao động

Photo : YONHAP News

Các bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 trong khi làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro đã được xác nhận là tai nạn lao động. Đây là trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được công nhận tai nạn lao động.Cơ quan Phúc lợi lao động thuộc Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 10/4 đã phê duyệt đơn yêu cầu xác nhận tai nạn lao động do virus COVID-19 của các nhân viên trên, sau khi được Ủy ban phán quyết tai nạn lao động thẩm định.Cơ quan Phúc lợi lao động giải thích quyết định này được cân nhắc dựa trên đặc thù công việc của người lao động. Những người này phải làm việc hàng ngày trong môi trường đông người, giao tiếp nhiều dẫn đến bị lây nhiễm qua đường bọt bắn không mong muốn.Cơ quan này đã nhanh chóng công nhận tai nạn lao động do có thể lược bỏ điều tra dịch tễ vì đã xác nhận được đường lây nhiễm nhờ thông tin công khai trên trang chủ của chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan.Như vậy, các bệnh nhân này có thể nhận khoản trợ cấp tương đương 70% mức lương trung bình, do không thể làm việc trong quá trình điều trị. Nếu số tiền này ít hơn mức lương tối thiểu là 68.720 won (56 USD)/ngày đối với lao động làm 8 tiếng/ngày, thì những người này có thể nhận bồi thường dựa trên mức lương tối thiểu.