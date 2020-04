Dịch tả lợn châu Phi lây lan mạnh ở Hàn Quốc 6 tháng gần đây

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu môi trường quốc gia (NIER) và Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 10/4 xác nhận chỉ trong vòng nửa năm, đã có 506 cá thể lợn rừng được xác nhận dương tính với virus tả lợn châu Phi (ASF) tại Hàn Quốc.Kể từ khi phát hiện ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại Paju (tỉnh Gyeonggi), phía Tây Hàn Quốc hồi tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc không phát sinh thêm ca nhiễm nào ở gia súc trong trung tuần tháng 10. Tuy nhiên, xác lợn rừng nhiễm dịch lại bắt đầu xuất hiện ở các khu vực Yanggu và Goseong (tỉnh Gangwon), phía Đông Hàn Quốc.Hàn Quốc vẫn đang điều tra nguồn nhiễm bệnh, nhưng có khả năng dịch lây lan từ Bắc Triều Tiên do từng bùng phát ở Trung Quốc, nước tiếp giáp với miền Bắc, và hàng loạt xác lợn rừng đã được phát hiện ở khu vực tiếp giáp biên giới hai miền Nam-Bắc.Cuối năm ngoái, số cá thể lợn rừng dương tính với virus ASF chỉ dừng lại ở 55 trường hợp. Tuy nhiên chỉ trong quý I năm nay, trung bình mỗi ngày phát hiện thêm 10 trường hợp nhiễm virus, cho thấy dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng. Nguyên nhân được cho là do mùa đông là mùa sinh sản của lợn rừng, những con lợn sau khi sinh phải di chuyển xa hơn để tìm thức ăn làm gia tăng nguy cơ lây bệnh trong loài.Tuy điều kiện thức ăn cải thiện vào mùa xuân khiến tốc độ lây nhiễm chéo chậm lại so với trước đây, song số khu vực có ca nhiễm dịch mới lại tăng lên.Để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi, Chính phủ đã phối hợp với quân đội và khối tư nhân, huy động từ 180 đến 700 người tìm kiếm xác lợn rừng trên diện rộng. Dự kiến công tác tìm kiếm sẽ diễn ra đến hết ngày 27/4.Trung tuần tháng 5 tới, Chính phủ cũng dự kiến công bố các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan, như tăng cường phòng dịch tại các trang trại, mở rộng khu vực và số lượng đặt bẫy lợn rừng.