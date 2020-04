Mỹ từ chối đề xuất của Hàn Quốc về khoản tăng chi phí quân sự

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 10/4 (giờ địa phương) dẫn lời hai quan chức liên quan cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về việc tăng tối thiểu 13% mức chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ so với thỏa thuận năm ngoái.Cụ thể, trước thềm Tổng tuyển cử (15/4), Hàn Quốc đã đề xuất mức tăng khoản tiền chi trả cho quân đội Mỹ đồn trú trong năm nay là 135 tỷ (111 triệu USD), cao hơn 13% so với mức thoả thuận trong Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) năm 2019. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Tổng thống Donald Trump đã từ chối đề xuất trên.Quan chức Chính phủ Hàn Quốc cũng xác nhận Seoul đã đưa ra đề xuất trên, thậm chí phái đoàn đàm phán cấp chuyên viên Hàn-Mỹ đã đạt thỏa thuận về vấn đề này. Theo đó, có thể thấy Tổng thống Trump đã thay đổi phương án đàm phán vào phút chót.Một quan chức Chính phủ Mỹ nhận định hai nước khó có thể đạt thoả thuận trước thềm Tổng tuyển cử 15/4 ở Hàn Quốc, thậm chí tới trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm nay.Như vậy, có thể hiểu Tổng thống Trump sẽ không có ý định giảm mức chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc trước cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.Trong khi đó, quan chức Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định Seoul cũng không có kế hoạch đề xuất phương án đàm phán mới. Do vậy, Hàn Quốc và Mỹ khó có thể sớm đạt thỏa thuận về Hiệp định SMA lần thứ XI áp dụng trong năm 2020.