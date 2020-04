Tỷ lệ cử tri tri đi bầu cử sớm Tổng tuyển cử 15/4 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Đợt bầu cử sớm cho Tổng tuyển cử 15/4 đã diễn ra trong hai ngày 10 và 11/4 vừa qua. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 26,69%, cao hơn 0,63% so với đợt bầu cử Tổng thống năm 2017 (26,06%), cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.Xét theo từng khu vực, tỷ lệ cử tri đi bầu sớm đạt khá cao ở tỉnh Nam và Bắc Jeolla và thành phố Gwangju ở miền Nam. Trong khi đó, tỷ lệ này ở thành phố Daegu là thấp nhất, ở thành phố Busan cũng khá thấp.Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu sớm ở vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và vùng Yeongnam (gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) đã cho thấy chênh lệnh.Bên cạnh đó, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon cũng có tỷ lệ cử tri đi bầu sớm thấp hơn so với bình quân. Tỷ lệ này cao ở vùng Honam cho thấy lợi thế đang nghiêng về đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Song cũng không loại trừ khả năng cử tri thuộc tầng lớp bảo thủ đã hợp nhất lại tại địa phương này do nhận thấy tình hình không mấy khả quan.Trên thực tế, ở đợt bầu cử Tổng thống lần thứ XIX, tỷ lệ cử tri đi bầu sớm ở thành phố Daegu là thấp nhất trên cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu trong ngày bầu cử chính thức lại cao hơn so với tỷ lệ bình quân trên cả nước.Trong khi đó, biến số chính là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, hai nơi tập trung nhiều cử tri nhất cả nước.Hiện vẫn còn nhiều cử tri chưa xác định ủng hộ đảng và ứng cử viên của đảng nào, nên yếu tố quyết định còn lại chính là tỷ lệ cử tri đi bầu trong ngày bầu cử chính và tâm ý của cử tri.Tỷ lệ cử tri đi bầu sớm thường tỷ lệ thuận với tổng tỷ lệ cử tri đi bầu, nên có thể kỳ vọng tổng tỷ lệ đợt Tổng tuyển cử năm nay sẽ cao.