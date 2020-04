Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh trong tháng 4 do ảnh hưởng của COVID-19

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm thứ Hai (13/4) cho biết kim ngạch xuất khẩu từ ngày 1-10/4 đạt 12,2 tỷ USD, giảm 18,6% (2,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu trung bình theo ngày làm việc là 1,44 tỷ USD, giảm 18,6% so với năm ngoái.Trong đó, các mặt hàng chủ lực có mức giảm mạnh nhất. Cụ thể, chíp bán dẫn và xe ô tô giảm lần lượt 1,5% và 7%, các thiết bị viễn thông không dây như smartphone giảm 23%, phụ tùng ô tô giảm 31%.Đặc biệt, trong bối cảnh giá dầu thô giảm đột ngột do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu hàng chế phẩm dầu mỏ cũng giảm đến 47%.Xét về các thị trường, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Liên minh châu Âu giảm mạnh nhất với 20%, sang Trung Quốc giảm 10%, sang Mỹ giảm 3%.Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc cũng chỉ đạt 14,6 tỷ USD, giảm 13% (2,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, nhập khẩu thiết bị thông tin viễn thông và gas tăng, nhập khẩu dầu thô, chíp bán dẫn và các loại máy móc giảm.Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 đạt 46,9 tỷ USD, chỉ giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2019, và xuất khẩu trung bình theo ngày cũng chỉ giảm 6,4%, được đánh giá tích cực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.Tuy nhiên bước sang tháng 4, tình hình đã xấu đi đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng đây mới là thời điểm ảnh hưởng của COVID-19 lên kinh tế bắt đầu rõ nét.