Hàn Quốc tăng cường kiểm dịch COVID-19 với người nhập cảnh từ Mỹ

Photo : YONHAP News

Nối tiếp những hành khách nhập cảnh từ châu Âu, từ 0 giờ 13/4, tất cả những hành khách nhập cảnh từ Mỹ cũng bắt buộc phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay.Theo đó, sau khi nhập cảnh tại sân bay, hành khách có triệu chứng nhiễm bệnh sẽ được xét nghiệm COVID-19. Trường hợp không có dấu hiệu nhiễm bệnh sẽ được xét nghiệm trong vòng ba ngày sau khi nhập cảnh. Sau đó, toàn bộ các hành khách đều phải tuân thủ lệnh cách ly bắt buộc tại nhà.Trong hai tuần gần đây, có tới 49,7% ca nhiễm "nhập ngoại" là người nhập cảnh từ Mỹ. Do đó, những địa phương có nhiều người nhập cảnh như thủ đô Seoul đang tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ những đối tượng này. Tuy nhiên, dự kiến số lượng kiểm tra sẽ tăng không đáng kể do Hàn Quốc bắt đầu hạn chế nhập cảnh miễn thị thực cho công dân nước ngoài từ ngày 13/4 đối với 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp và Iran. Mặt khác, người dân các nước không cấm công dân Hàn nhập cảnh như Mỹ, Anh và Mexico vẫn được miễn thị thực khi sang Hàn Quốc.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 13/4, Hàn Quốc phát sinh 25 ca nhiễm COVID-19 so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước, 16 ca trong đó là người nhập cảnh từ nước ngoài.Xét theo khu vực, thủ đô Seoul ghi nhận 8 ca nhiễm mới, tỉnh Bắc Gyeongsang 4 ca, tỉnh Gyeonggi và thành phố Daegu mỗi nơi 3 ca. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng 3 người, tổng cộng 217 ca tử vong, tỷ lệ 2,06%.