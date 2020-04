Quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ trong quý I tăng hơn 150%

Photo : YONHAP News

Hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA) hôm thứ Hai (13/4) cho biết quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ trong quý I/2020 là 62.400 tỷ won (51,18 tỷ USD), tăng đến 155,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê giá trị trái phiếu Chính phủ năm 2006. Trước đó, mức cao nhất từng được ghi nhận là 56.200 tỷ won (46,1 tỷ USD) quý II năm 2019.Nếu không tính các khoản tiền phải trả, quy mô phát hành ròng trái phiếu quý I là 49.700 tỷ won (40,77 tỷ USD), cũng là mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn rất nhiều so với con số của quý I năm ngoái là 33.600 tỷ won (27,56 tỷ USD).Điều này có nghĩa là nợ quốc gia của Hàn Quốc cũng tăng lên tương ứng.Tính đến cuối quý I, số dư sau khi đã thanh toán các khoản phải trả là 737.500 tỷ won (605 tỷ USD), bằng mức giá trị phát hành ròng trong 3 tháng.Quy mô trái phiếu đặc biệt do các cơ quan Nhà nước phát hành và được Chính phủ bảo lãnh gián tiếp cũng ghi nhận 28.500 tỷ won (23,37 tỷ USD) trong quý I, cao nhất kể từ mức 40.900 tỷ won (33,55 tỷ USD) quý II năm 2015.Quý III năm ngoái, quy mô trái phiếu đặc biệt là 12.600 tỷ won (10,33 tỷ USD), tới quý IV đã tăng mạnh lên 23.900 tỷ won (19,6 tỷ USD).Nếu không tính các khoản phải trả, quy mô phát hành ròng trái phiếu đặc biệt là 10.700 tỷ won (8,77 tỷ USD), mức cao nhất từ quý II năm 2015; số dư là 342.900 tỷ won (281,2 tỷ USD)Nguyên nhân quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ trong quý I tăng được phân tích là do Hàn Quốc đang triển khai các chính sách tài chính mới, và đại dịch COVID-19 gây ra nhiều bất ổn trong kinh tế.Tại phiên họp toàn thể hôm 17/3 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua gói ngân sách bổ sung quy mô 11.700 tỷ won (9,59 tỷ USD), 10.300 tỷ won (8,4 tỷ USD) trong số đó là qua phát hành trái phiếu.Nguyên nhân dẫn đến tăng quy mô phát hành trái phiếu đặc biệt là do lượng chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp nhà (MBS) do Tổng công ty tài chính nhà ở Hàn Quốc (HF) phát hành tăng lên.Từ tháng 9 năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu cung cấp các gói vay chuyển đổi an toàn cho người dân để giảm nợ hộ gia đình, cho phép người vay chuyển đổi từ các gói vay thế chấp lãi suất biến động sang các gói vay lãi suất cố định 1%. Để triển khai gói này, HF đã tăng lượng phát hành chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp nhà.