Tư vấn ly hôn gia đình đa văn hóa có vợ người nước ngoài tăng mạnh trong 10 năm

Photo : YONHAP News

Văn phòng tư vấn Luật gia đình Hàn Quốc hôm thứ Hai (13/4) cho biết theo thông kế tư vấn gia đình đa văn hóa năm 2019, số trường hợp tư vấn do trụ sở chính ở thủ đô Seoul tiến hành là 1.229 ca.Trong đó, trường hợp đối tượng tư vấn là gia đình có vợ mang quốc tịch nước ngoài là 851 ca.Có 526 trường hợp chồng Hàn Quốc trực tiếp tìm đến phòng tư vấn (61,8%), 325 trường hợp vợ mang quốc tịch nước ngoài cần tư vấn (38,2%). Như vậy, số trường hợp chồng quốc tịch Hàn Quốc cần tư vấn nhiều hơn gấp 1,6 lần. Con số này năm 2006 là 14%, sau đó tăng dần theo các năm, đạt mức cao năm 2013 (51,3%) và 2018 (68,4%), trong đó mức năm 2018 là cao nhất trong lịch sử.Trong các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc tìm đến văn phòng tư vấn, chiếm nhiều nhất là các gia đình có vợ mang quốc tịch Trung Quốc (417 người, 49%). Tiếp đó là Việt Nam với 154 người (18,1%), Nhật Bản 70 người (8,2%) và Philippines 37 người (4,3%).Về độ tuổi của các cặp vợ chồng, nam giới Hàn Quốc từ 50 đến 60 tuổi chiếm nhiều nhất (35,8%), nữ giới nước ngoài từ 30 đến 40 tuổi chiếm đa số (31%).81,1% các gia đình có chồng Hàn lớn tuổi hơn. Trong đó, chênh lệch giữa 2 vợ chồng từ 17 đến 30 tuổi là 187 gia đình, chiếm nhiều nhất (27,4%). Đây là mức chênh lệch rất lớn so với các gia đình người Hàn (3,9%).Chênh lệch từ 15-16 tuổi là 68 gia đình (9,9%), 11-12 tuổi là 54 gia đình (7,8%), 13-14 tuổi là 51 gia đình (7,4%). Chênh lệch trên 31 tuổi là 12 gia đình (1,7%).Có 43,8% các cặp đôi đến tư vấn là tái hôn, cao hơn hẳn con số 16,9% của các gia đình người Hàn.Kinh tế của các gia đình đa văn hóa đa số ở mức nghèo. 814 người vợ ngoại quốc (95,6%) và 670 người chồng Hàn Quốc (78,7%) không có hoặc không rõ ràng về tài sản sở hữu. 711 người vợ ngoại quốc (83,5%) và 499 người chồng Hàn Quốc (58,6%) không có thu nhập hoặc thu nhập quá thấp.Về nguyên nhân ly hôn, lý do chủ yếu của vợ người nước ngoài là do bị chồng bạo hành (31,7%). Lý do chiếm đa số của chồng Hàn Quốc là khó tiếp tục duy trì hôn nhân bởi sống xa cách quá lâu hay khác biệt về lối sống, quan điểm.Ngược lại, có 378 trường hợp gia đình có chồng là người nước ngoài và vợ là người Hàn Quốc tìm đến văn phòng tư vấn. Trong đó, 346 trường hợp vợ cần được tư vấn (91,5%), nhiều gấp 10 lần tỷ lệ cần tư vấn của chồng người nước ngoài.Về quốc tịch của người chồng, chiếm nhiều nhất là Trung Quốc (28,8%), còn lại đa dạng hơn nhiều so với trường hợp gia đình đa văn hóa có vợ là người nước ngoài.