Số người đăng ký trợ cấp xin việc làm trong tháng 3 tăng vọt

Photo : YONHAP News

Dịch COVID-19 ngày càng lan rộng đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc lớn trên thị trường lao động.Tháng 3 vừa qua, đã có tổng cộng 156.000 lao động mới đăng ký trợ cấp xin việc, tăng 25% so với một năm trước. Đây cũng là mức cao nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Trợ cấp xin việc là cơ chế hỗ trợ vốn giúp ổn định cuộc sống cho những người lao động đã tham gia bảo hiểm tuyển dụng bị mất việc.Trong những người mới đăng ký trợ cấp xin việc, lao động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú chiếm nhiều nhất với 76.000 người, bởi đây là ngành chịu thiệt hại lớn nhất do dịch COVID-19. Tiếp đến là lao động các ngành dịch vụ và phúc lợi y tế.Khoản chi trả trợ cấp xin việc trong tháng 3 vừa qua là 898,2 tỷ won (gần 738 triệu USD), tăng hơn 40% so với năm ngoái, ghi nhận mức cao kỷ lục chỉ sau một tháng.Ngược lại, số người đăng ký tham gia bảo hiểm tuyển dụng mới đạt mức tăng thấp nhất trong vòng 16 năm trở lại đây. Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong tháng 3 là 13.757.000 người, chỉ tăng 1,9% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2018, mức tăng theo tháng đạt dưới 300.000 người.Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú còn rớt xuống mức tăng trưởng âm.Số liệu thống kê lần này của Bộ Tuyển dụng và lao động chỉ dựa trên những đối tượng đã tham gia bảo hiểm tuyển dụng, chưa thể hiện tình hình của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc người lao động làm việc trong những ngành đặc thù khác.Tác động của dịch COVID-19 tới thị trường tuyển dụng sẽ được phản ánh rõ ràng hơn trong báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 3 của Cục thống kê quốc gia, dự kiến công bố ngày 17/4 tới.