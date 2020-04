Truyền thông quốc tế quan tâm tới Tổng tuyển cử 15/4 của Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Truyền thông quốc tế đang hết sức quan tâm tới đợt Tổng tuyển cử 15/4 của Hàn Quốc, bởi đây là cuộc bầu cử đầu tiên tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu.Tạp chí Time (Mỹ) ngày 13/4 (giờ địa phương) nhận định nếu Hàn Quốc tổ chức thành công Tổng tuyển cử lần này thì sẽ là hình mẫu cho những nước khác, điển hình là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 năm nay.Đài CNN (Mỹ) cho biết có ít nhất 47 nước trên thế giới, như Pháp, Srilanka, New Zealand đã hoãn các cuộc bầu cử trong nước. Hơn 15 bang ở Mỹ đã hoãn bầu cử Tổng thống sơ bộ để tìm ra ứng cử viên tranh cử. Anh cũng lùi tổ chức cuộc bầu cử địa phương sang năm sau. Ethiopia công bố sẽ sắp xếp lại lịch bầu cử Quốc hội, vốn dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.Tạp chí Time giới thiệu trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, hơn 14.000 địa điểm bỏ phiếu trên toàn Hàn Quốc sẽ được khử trùng định kỳ, cử tri đi bầu phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt, đứng cách nhau ít nhất 1m, khử trùng tay và đeo găng tay rồi mới được bước vào khu vực bỏ phiếu.Các chuyên gia nhận định mặc dù diện tích của Hàn Quốc chỉ bằng một phần sáu của Mỹ, nhưng mật độ dân số lại cao gấp 15 lần so với Mỹ, do đó những phương pháp của Hàn Quốc cũng có thể áp dụng được cho Mỹ. Tạp chí Time cho rằng biện pháp Washington cần áp dụng theo là hạn chế số người đứng xếp hàng chờ vào bỏ phiếu trong ngày bầu cử.Tờ nhật báo The Telegraph (Anh) cùng ngày cũng đưa tin với tựa đề "Hàn Quốc là nước đầu tiên trong các nước theo chủ nghĩa dân chủ lớn trên thế giới tổ chức bầu cử trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu", đồng thời thể hiện sự quan tâm tới kết quả cuộc bầu cử.The Telegraph viện dẫn phân tích của các chuyên gia, nhận định tình hình dịch COVID-19 cải thiện ở Hàn Quốc sẽ là lợi thế cho Tổng thống Moon Jae-in và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong đợt Tổng tuyển cử 15/4. Nếu không thì cuộc bầu cử cũng nhằm cải cách tình hình chính trị trong bối cảnh kinh tế khó khăn và trì trệ.The Telegraph cũng dự đoán trong thời gian tới, Chính phủ các nước như Mỹ, Hong Kong, Singapore cũng sẽ học hỏi kinh nghiệm của Hàn Quốc để tổ chức bầu cử.Đài CNN (Mỹ) nhận xét Hàn Quốc chưa từng trì hoãn bất cứ đợt bầu cử nào trong quá khứ, lần Tổng tuyển cử này cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, nhiều cử tri trong nước cũng đồng ý tổ chức Tổng tuyển cử theo kế hoạch.