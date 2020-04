Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mạnh tay cho nghiên cứu phát triển năm 2019

Photo : KBS

Trang web đánh giá tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc "CEO Score" hôm thứ Ba (14/4) công bố kết quả khảo sát chi phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của 208 trên tổng số 500 doanh nghiệp hàng đầu trong nước.Theo đó, quy mô đầu tư cho lĩnh vực này trong năm 2019 của các doanh nghiệp đạt 53.452,9 tỷ won (43,9 tỷ USD), tăng 3.860,6 tỷ won (3,17 tỷ USD), 7,8% so với một năm trước.Trong khi đó, doanh thu của các doanh nghiệp này là 1.709.744,7 tỷ won (1.404,8 tỷ USD), giảm 0,8% so với năm 2018, lợi nhuận kinh doanh thậm chí chỉ đạt 86.668,9 tỷ won (71,2 tỷ USD), giảm mạnh 40,7%.Như vậy, bất chấp tình hình kinh doanh không mấy khả quan, các doanh nghiệp vẫn mạnh tay đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển để đảm bảo động lực tăng trưởng trong tương lai.Tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển so với doanh thu của các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng 0,25%, từ 2,88% năm 2018 lên 3,13% năm 2019.Trong Top 10 công ty đầu tư mạnh tay cho nghiên cứu phát triển, công ty dược phẩm sinh học Celltrion có mức đầu tư cao nhất là 303,1 tỷ won (249 triệu USD) trên tổng doanh thu 1.128,5 tỷ won (927,2 triệu USD), tương đương 26,9%.Naver và Net Marble đầu tư lần lượt 26% và 21,1%. Các thứ hạng tiếp theo là công ty dược phẩm Hanmi (18,8%), NC Soft (18,2%), Hanhwa System (16,7%), Kakao (15,2%), công ty dược Daewoong (14%), công ty thuốc và thực phẩm chức năng CKD (12,8%), SK Hynix (11,8%). Hãng điện tử Samsung đứng thứ 15 với tỷ lệ 8,8%.Về lĩnh vực, các doanh nghiệp trong ngành sản xuất dược đầu tư mạnh nhất với 13,8%, tiếp đó là các ngành IT, điện và điện tử (8,1%), ngành dịch vụ (7,3%), ô tô và phụ tùng (3%), các ngành đóng tàu, máy móc và thiết bị (2,6%).Tỷ lệ đầu tư nghiên cứu phát triển nhu yếu phẩm và viễn thông là 1%, ngành dầu thô, hóa học, xây dựng, vật liệu xây dựng, sắt thép, thực phẩm, vận tải, phân phối, năng lượng dưới 1%.Về khoản chi thực tế cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2019, đứng đầu là hãng điện tử Samsung với 20.207,6 tỷ won, tăng 8,3% so với năm 2018. Hãng điện tử LG, công ty SK Hynix, ô tô Hyundai, LG Display, ô tô Kia, Naver, công ty Hóa học LG đều có mức chi trên 1.000 tỷ won (821,6 triệu USD).