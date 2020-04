IMF dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng -3% trong năm nay

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 xuống còn -3%, thấp hơn mức -0,1% của năm 2009, ngay sau thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.Như vậy, chỉ trong 3 tháng, IMF đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới tới 6,3%, sau mức dự đoán 3,3% hồi tháng 1 vừa qua.Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva gần đây đã nhận định kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ có kết cục tồi tệ nhất kể từ thời kỳ "đại suy thoái" những năm 1930. Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổn thất tích lũy của kinh tế thế giới tính tới năm sau có thể chạm mốc 9.000 tỷ USD, lớn hơn rất nhiều so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của hai nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư thế giới là Nhật Bản và Đức cộng lại.IMF cho rằng nếu đại dịch COVID-19 được đẩy lùi dần trong quý II, hoạt động kinh tế dần được nối lại, triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm sau có thể đạt 5,8%, song chỉ phục hồi được phần nào. IMF lo ngại kinh tế thế giới có thể sẽ còn tồi tệ hơn bởi trên thực tế vẫn chưa thể dự đoán được diễn biến của dịch COVID-19.Quỹ tiền tệ quốc tế còn dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của Mỹ là -5,9%, Hàn Quốc là -1,2%, trong khi kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ vẫn có thể đạt tăng trưởng dương. IMF nhấn mạnh các chính sách tài chính và tiền tệ trên diện rộng của mỗi quốc gia là hết sức quan trọng, và sự hợp tác đa phương vững chắc của cộng động quốc tế trong thời điểm này là vô cùng cần thiết.Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán ở New York (Mỹ) và châu Âu đều đồng loạt tăng điểm do kỳ vọng dịch COVID-19 sẽ lắng xuống.