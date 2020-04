73 công dân Hàn Quốc mắc kẹt tại Guatemala do COVID-19 lên đường về nước

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại nước Cộng hòa Guatemala ở Trung Mỹ hôm 14/4 (giờ địa phương) cho biết chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Aero Mexico đã cất cánh từ Guatemala đưa 73 Hàn kiều tại đây đến Mexico.Đây là chuyến bay do Đại sứ quán Hàn Quốc và hội Hàn kiều tại Guatemala sắp xếp để đưa công dân Hàn mắc kẹt do dịch COVID-19 về nước. Những người này gồm khách du lịch, nhân viên các cơ quan và công ty làm việc tại chi nhánh nước ngoài, các tình nguyện viên của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), trong đó có cả người cao tuổi và bệnh nhân.Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Chính phủ Cộng hòa Guatemala đã phong tỏa biên giới và cho ngừng mọi chuyến bay từ tháng 3.Theo dự kiến ban đầu, sau khi đến Mexico, các công dân Hàn nói trên sẽ lên chuyến bay cũng của hãng Aero Mexico bay thẳng về Hàn Quốc, nhưng do hãng hủy chuyến vào phút chót, những người này sẽ đổi máy bay, quá cảnh tại Nhật Bản và dự kiến về đến sân bay quốc tế Incheon vào ngày 16/4.Ngoài ra, do Đại sứ quán Nhật Bản và Đài Loan tại Guatemala yêu cầu hỗ trợ, trên chuyến bay từ Guatemala đến Mexico còn có 8 người Nhật Bản và 3 người Đài Loan. Đại sứ quán Hàn Quốc tại đây cho biết cơ quan đại diện hai nước này đã gửi lời cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ người dân nước họ hồi hương.