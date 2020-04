Sơ lược tình hình Tổng tuyển cử khóa XXI ngày 15/4

Photo : YONHAP News

Tổng tuyển cử Hàn Quốc khóa XXI đã chính thức bắt đầu vào 6 giờ sáng thứ Tư (15/4) tại 14.330 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, bầu ra 253 nghị sĩ đại diện khu vực và 47 nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Các cử tri sẽ tiến hành bỏ phiếu tới 6 giờ chiều. Riêng những cử tri thuộc đối tượng tự cách ly bắt buộc do dịch COVID-19 sẽ được đi bầu sau 6 giờ chiều, nhưng phải tới địa điểm bỏ phiếu trước 6 giờ. Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành tại 251 địa điểm trên toàn quốc từ 6 giờ 30 phút chiều cùng ngày.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương dự đoán kết quả về ứng cử viên ở các khu vực địa phương sẽ hé lộ phần nào vào khoảng 2 giờ sáng 16/4, khi tỷ lệ kiểm phiếu đạt khoảng 70-80%. Tuy nhiên, những khu vực có tỷ lệ cạnh tranh sát sao giữa ứng cử viên các đảng, và những nơi tiến hành kiểm phiếu muộn sẽ mất nhiều thời gian hơn để cập nhật kết quả.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương dự đoán thời gian kết thúc kiểm phiếu thực tế đối với bầu cử nghị sĩ đại diện khu vực là khoảng 4 giờ sáng 16/4, và bầu cử nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng là khoảng 8 giờ sáng 16/4.Mỗi cử tri đi bầu sẽ được bỏ hai phiếu, một cho nghị sĩ đại diện khu vực và một cho nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng.Mặc dù số ghế nghị sĩ trong đợt Tổng tuyển cử năm nay tương tự đợt Tổng tuyển cử khóa XX, song đây là năm đầu tiên Hàn Quốc áp dụng phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng (mixed member proportional). Tức là trong 47 nghị sĩ này chỉ có 30 người được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu của cử tri với đảng, 17 ghế còn lại được phân bổ theo cách thức cũ. Cơ chế này nhằm đảm bảo tổng số ghế nghị sĩ đúng với tỷ lệ phiếu bầu của cử tri với đảng thông qua chế độ nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, trong trường hợp số ghế nghị sĩ đại diện khu vực của đảng chưa đáp ứng tỷ lệ phiếu bầu của cử tri với đảng.Cơ chế bầu cử này được cho là có lợi cho các chính đảng nhỏ, nên đã có tổng cộng 35 chính đảng tham gia đợt Tổng tuyển cử lần này. Tuy nhiên, hai đảng lớn là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Hợp nhất Tương lai lại lập ra hai chính đảng vệ tinh là đảng Đồng hành vì người dân và đảng Hàn Quốc tương lai, nên cơ cấu ghế nghị sĩ đắc cử sẽ không khác mấy so với Tổng tuyển cử khóa XX.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang kỳ vọng giành được hơn 130 ghế nghị sĩ đại diện khu vực, cam kết đưa đất nước vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Đảng Hợp nhất Tương lai hy vọng đạt được hơn 110 ghế nghị sĩ đại diện khu vực. Đảng Dân sinh cũng nỗ lực đạt 15% số phiếu bầu của cử tri, trở thành đảng có số ghế nghị sĩ nhiều thứ ba tại Quốc hội. Trong khi đó, đảng Công lý đặt mục tiêu đạt 20% phiếu bầu của cử tri đối với đảng. Đảng vì Quốc dân với các ứng cử viên tranh cử nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cũng kỳ vọng đạt được hơn 20% phiếu bầu của cử tri. Đảng Dân chủ mở hy vọng nhận được hơn 15% tỷ lệ ủng hộ của cử tri.Ngoài ra, đây là lần đầu tiên hơn 540.000 cử tri 18 tuổi được tham gia bầu cử, thu hút sự quan tâm của dư luận về lựa chọn của họ.