Dự đoán kết quả Tổng tuyển cử khóa XXI ngày 15/4

Photo : KBS

Tổng tuyển cử khóa XXI bầu ra 300 ghế nghị sĩ đã chính thức khép lại vào 6 giờ tối 15/4. Dự kiến đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sẽ chiến thắng áp đảo trước đảng đối lập Hợp nhất Tương lai, đạt mục tiêu giành quá bán số ghế tại Quốc hội.Theo kết quả thăm dò ý kiến cử tri tại địa điểm bỏ phiếu (exit poll) do ba Đài truyền hình Hàn Quốc KBS, MBC, SBS tiến hành với 420.000 cử tri tại 253 điểm bỏ phiếu trên toàn Hàn Quốc, dự kiến đảng Dân chủ đồng hành sẽ giành được từ 139 tới 158 ghế tại Quốc hội.Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai dự kiến đạt từ 90 tới 109 ghế. Đảng Công lý dự kiến đạt 2 ghế, và khoảng 1 đến 7 ghế tại Quốc hội dự kiến sẽ thuộc về ứng cử viên độc lập.Về số ghế theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, đảng Hàn Quốc Tương lai dự kiến chiếm 17 đến 21 ghế, đảng Đồng hành vì người dân giành 16 đến 20 ghế, đảng Công lý từ 4 đến 6 ghế, đảng vì Quốc dân giành 2 đến 4 ghế.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chiếm thế thượng phong là do đã giành hết số ghế đại diện khu vực các tỉnh Nam và Bắc Jeolla, cũng như chiếm nhiều ghế tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận (gồm tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon).Kết quả thăm dò ý kiến cử tri tại địa điểm bỏ phiếu cho thấy những cử tri vốn chưa quyết định ủng hộ đảng nào đã chọn đảng cầm quyền để Chính phủ dẫn dắt đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu.Cụ thể, tại khu vực quận Jongno (Seoul), ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon dự kiến giành được 53% phiếu bầu của cử tri, ứng cử viên đảng Hợp nhất Tương lai Hwang Kyo-ahn có khả năng giành được 44,8% phiếu bầu.Ở khu vực quận Gwangjin (Seoul), dự đoán ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Ko Min-jung sẽ đạt được 49,3% phiếu bầu, ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng Hợp nhất Tương lai cũng đạt tỷ lệ sát sao là 48,8%.Tại quận Dongjak (Seoul), ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Lee Su-jin được cho là sẽ giành được 54% phiếu bầu, cao hơn ứng cử viên đối thủ của đảng Hợp nhất Tương lai Na Kyung-won là 43,2%.Ở quận Jin (thành phố Busan), ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Young-chun dự kiến giành được 43,5% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên đảng Hợp nhất Tương lai Suh Byung-soo có thể đạt 49,6%.Tại quận Suseong (thành phố Daegu), ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Boo-kyeom dự kiến giành được 37,8% phiếu bầu, thấp hơn nhiều so với ứng cử viên đảng Hợp nhất Tương lai Joo Ho-young là 61,2%.Ở khu vực thành phố Goyang (tỉnh Gyeonggi), ứng cử viên Mun Myung-sun của đảng Dân chủ đồng hành dự kiến đạt 26,9% phiếu ủng hộ của cử tri, ứng cử viên Lee Kyung-hwan của đảng Hợp nhất Tương lại có khả năng đạt 32,9%, và ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung được dự đoán đạt 39,9%.Tại quận Yeonsu, thành phố Incheon, ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Chung Il-young được cho là có thể đạt 38,9% phiếu bầu, ứng cử viên Min Kyung-wook dự kiến đạt khoảng 40%, và ứng cử viên đảng Công lý Lee Jung-mi có khả năng đạt khoảng 20,7%.Cuộc thăm dò ý kiến cử tri tại địa điểm bỏ phiếu có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,8% đến 7,4%.