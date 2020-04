66,2% cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa XXI

Photo : YONHAP News

Cuộc Tổng tuyển cử bầu ra 300 nghị sĩ khóa XXI đã chính thức bắt đầu vào 6 giờ sáng thứ Tư (15/4) tại 14.300 địa điểm trên toàn quốc. Các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối để bầu ra 253 nghị sĩ đại diện khu vực và 47 nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng.Theo Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, tổng số cử tri lần này là 43.994.247 người, bao gồm cả những công dân sinh sống tại nước ngoài, tăng gần 1,89 triệu người so với đợt Tổng tuyển cử trước đó.Trong tổng số 253 khu vực bầu cử, 70 khu vực được cho là diễn ra cạnh tranh sát sao giữa các ứng cử viên phe cầm quyền và phe đối lập, hiện vẫn chưa rõ đảng nào đang chiếm ưu thế.Kết thúc bỏ phiếu vào 6 giờ chiều cùng ngày, ước tính 29,12 triệu cử tri, tương đương 66,2% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, cao hơn 8,2% so với đợt Tổng tuyển cử năm 2012 và 6% so với cuộc bầu cử địa phương năm 2018. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên sau 16 năm tỷ lệ bỏ phiếu Tổng tuyển cử vượt mốc 60%, cũng là mức cao nhất sau đợt Bầu cử Quốc hội khóa XIV năm 1992 (71,9%).Khu vực có tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất là thành phố Ulsan với 68,6%, tiếp theo là thành phố hành chính Sejong với 68,5%. Khu vực có tỷ lệ bỏ phiếu thấp nhất là tỉnh Nam Chungcheong với 62,4%, tiếp đến là đảo Jeju.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương dự đoán kết quả về ứng cử viên ở các khu vực địa phương sẽ hé lộ phần nào vào khoảng 2 giờ sáng 16/4, khi tỷ lệ kiểm phiếu đạt khoảng 70-80%. Tuy nhiên, những khu vực có tỷ lệ cạnh tranh sát sao giữa ứng cử viên các đảng, và những nơi tiến hành kiểm phiếu muộn sẽ mất nhiều thời gian hơn để cập nhật kết quả.Ủy ban dự đoán thời gian kết thúc kiểm phiếu thực tế đối với bầu cử nghị sĩ đại diện khu vực là khoảng 4 giờ sáng 16/4, và bầu cử nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng là khoảng 8 giờ sáng 16/4.