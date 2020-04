Chủ tịch đảng Hợp nhất Tương lai từ chức sau thất bại Tổng tuyển cử 15/4

Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đã nhận một "thất bại lịch sử" trong cuộc Tổng tuyển cử khóa XXI ngày 15/4.Chỉ 5 tiếng sau khi kết quả thăm dò ý kiến cử tri tại địa điểm bỏ phiếu (exit poll) được công bố, Chủ tịch đảng Hợp nhất Tương lai Hwang Kyo-ahn đã tuyên bố từ chức, nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả Tổng tuyển cử.Sau thất bại đau đớn trong cuộc Tổng tuyển cử mang tính đánh giá nửa chặng đường điều hành đất nước của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Tổng thống Moon Jae-in, dự kiến đảng Hợp nhất Tương lai sẽ gặp không ít sóng gió vì phải chịu sự dẫn dắt của đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội trong 4 năm tới.Nhiều phân tích cho rằng dù đã thử sức đổi mới bằng cách "hợp nhất phe bảo thủ", nhưng đảng Hợp nhất Tương lai vẫn không thể lấy lại sự ủng hộ của những cử tri đã quay lưng với đảng.Sau khi ban lãnh đạo đảng từ chức, nội bộ đảng Hợp nhất Tương lai dự kiến sẽ thành lập Ủy ban đối phó khẩn cấp. Đại hội toàn đảng dự kiến sẽ sớm diễn ra để cải cách đảng. Nếu vậy, đường lối và định hướng của nghị sĩ Yoo Seung-min, người không tham gia tranh cử lần này, có thể đóng vai trò quan trọng để bình thường hóa phe đối lập. Ngoài ra, dư luận cũng quan tâm liệu cựu Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo và cựu Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Tae-ho, đã rút khỏi đảng Hợp nhất Tương lai do phản đối kết quả rà soát danh sách ứng cử viên, có quay trở lại đảng hay không.Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử của đảng Kim Jong-in sáng 16/4 đã mở buổi họp báo, thừa nhận những thiếu sót của đảng Hợp nhất Tương lai. Ông bày tỏ hy vọng người dân vẫn ủng hộ đảng đối lập vì tương lai đất nước. Tuy nhiên, ông Kim vẫn khẳng định Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đang chèo lái Hàn Quốc không đúng hướng. Do đó, Chính phủ cần lắng nghe ý kiến chân thực của đảng đối lập để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19.