Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Tổng tuyển cử

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 15/4 (giờ địa phương) đã gửi lời chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Tổng tuyển cử khóa XXI.Ông Pompeo nhấn mạnh Hàn Quốc là ví dụ điển hình của một quốc gia tự do, cởi mở và minh bạch, vẫn tổ chức được Tổng tuyển cử trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan toàn cầu. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Hàn Quốc đối phó thành công với dịch bệnh.Tổng tuyển cử 15/4 tại Hàn Quốc được xem là tấm gương cho các nước sắp tổ chức bầu cử học hỏi kinh nghiệm.Ngoại trưởng Mỹ cũng cảm ơn sự hợp tác và cống hiến của Hàn Quốc cho hoà bình và an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng thay mặt nước Mỹ cảm ơn Hàn Quốc đã tạo điều kiện cung cấp bộ kit chẩn đoán kịp thời trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại Mỹ.Ngoài ra, trên tài khoản Twitter cá nhân hôm 16/4, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đã chúc mừng Hàn Quốc đạt tỷ lệ bỏ phiếu cao kỷ lục trong đợt Tổng tuyển cử lần này.Ông nhận định tỷ lệ bỏ phiếu hôm 15/4 là bằng chứng cho thấy Hàn Quốc đã cống hiến cho lý tưởng dân chủ, bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19.Để đảm bảo an toàn cho cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc, phụ trách tổ chức Tổng tuyển cử 15/4, đã tích cực kêu gọi cử tri đeo khẩu trang khi đến điểm bỏ phiếu. Tại đây, cử tri còn được kiểm tra thân nhiệt, phải giữ khoảng cách ít nhất 1m với người khác, khử trùng tay và đeo găng tay trước khi bỏ phiếu.