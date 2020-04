Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đạt cao nhất trong vòng một năm rưỡi

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter hôm thứ Năm (16/4) công bố kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ghi nhận mức cao nhất trong một năm rưỡi trở lại đây.Cuộc thăm dò được Realmeter thực hiện trong hai ngày 13 và 14/4, theo ủy thác của đài TBS. Đối tượng khảo sát là 1.522 cử tri nam nữ trên 18 tuổi trên toàn quốc. Theo đó, tỷ lệ đánh giá tích cực về công tác điều hành đất nước của Tổng thống Moon đã tăng 3,1% so với tuần trước, đạt 55,7%. Trong đó, 36,8% đánh giá "rất tốt" và 18,8% chọn mức "tốt".Đây là mức cao nhất trong các cuộc thăm dò ý kiến do Realmeter thực hiện kể từ tuần thứ tư của tháng 10 năm 2018 (58,7%).Tỷ lệ đánh giá tiêu cực là 39,7%, giảm 2,6% so với tuần trước, trong đó đánh giá "rất kém" chiếm 28% và nhận định "kém" chiếm 11,7%. 4,6% chọn "không biết" hoặc không chọn. Realmeter cho biết đây là lần đầu tiên kể từ tuần thứ hai tháng 11 năm 2018, tỷ lệ đánh giá tiêu cực chỉ ghi nhận dưới 40%.Chênh lệch giữa đánh giá tiêu cực và tích cực là 16%, mức cao nhất kể từ tuần đầu tiên của tháng 11 năm 2018.Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã tăng đồng loạt ở nhiều địa phương, như từ 73,6% lên 79,7% ở thành phố Gwangju và các tỉnh Nam và Bắc Jeolla, từ 50,5% lên 55,1% tại thành phố Daejeon, Sejong và các tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, từ 37,3% lên 40,9% tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.Về độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ ở lứa tuổi 30 đến 40 tăng từ 57% lên 60,3%. Chỉ riêng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở nhóm cử tri vốn không ủng hộ đảng nào giảm từ 40,3% xuống còn 37,2%.Realmeter nhận xét tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã tăng liên tục trong bối cảnh dịch COVID-19, góp phần vào thắng lợi của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong Tổng tuyển cử 15/4, tạo đà thuận lợi cho công tác điều hành đất nước của Chính phủ đương nhiệm trong thời gian tới.Về tỷ lệ ủng hộ lãnh đạo các chính đảng, đảng Dân chủ đồng hành đạt 45,2%, tăng 2,6%, duy trì ngưỡng trên 40% suốt 9 tuần liên tiếp. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tuần thứ nhất tháng 10 năm 2018 (45,6%).Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đảng Hợp nhất Tương lai rớt xuống dưới ngưỡng 30%, chỉ đạt 29,5%, giảm 0,7% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ các đảng còn lại đều tăng nhẹ, lần lượt đạt 5,2% đối với đảng Công lý, 4,2% với Đảng vì Quốc dân và 3,2% với đảng Dân sinh.Cuộc thăm dò ý kiến lần này có độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi 2,5%.