Học sinh Hàn Quốc tiếp tục học trực tuyến do lo ngại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Học sinh nhiều cấp lớp tại Hàn Quốc hôm thứ Tư (16/4) đã khai giảng bằng các lớp học trực tuyến, do lo ngại về các ổ dịch lây nhiễm COVID-19 tập thể. Theo kế hoạch ba bước của Chính phủ, học sinh lớp 4-8 và 10-11 sẽ bắt đầu năm học mới từ ngày này bằng hình thức giáo dục từ xa.Trước đó, Chính phủ đã hoãn khai giảng năm học mới từ 2/3 sang 6/4, rồi lại thay đổi kế hoạch do một sổ ổ dịch lây nhiễm tập thể phát sinh trong nước.Để cân bằng quyền lợi giáo dục của học sinh và kiểm soát dịch bệnh trong nước, Chính phủ đã quyết định tiến hành giáo dục trực tuyến với toàn bộ các trường học trên cả nước, biện pháp chưa từng có tiền lệ ở Hàn Quốc.Chính phủ đã phân chia lịch học cho các cấp lớp thành ba nhóm. Học sinh lớp 9 và 12 đã bắt đầu năm học mới vào tuần trước. Học sinh lớp 1-3 sẽ khai giảng vào thứ Hai tuần sau (20/4). Các học sinh nhỏ tuổi sẽ nghe giảng trên kênh Giáo dục EBS thay vì dùng các thiết bị thông minh. Các trường mẫu giáo và trung tâm trông trẻ vẫn đóng cửa vô thời hạn.Gần đây, có ý kiến cho rằng học sinh sẽ sớm được quay lại trường do số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hàn Quốc đã duy trì dưới 50 ca 6 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, các cơ quan y tế vẫn nhấn mạnh nguy cơ cao nếu mở cửa lại trường học vào thời điểm này.Phó Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Kwon Jun-wook ngày 11/4 cho biết Singapore đã cho phép học sinh tới trường nhưng sau đó phải nhanh chóng quay lại chế độ giáo dục từ xa. Do đó, Hàn Quốc vẫn cần theo dõi sát sao các nước châu Á đã từng kiểm soát thành công dịch bệnh nhưng lại có số ca nhiễm tăng trở lại.