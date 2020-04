Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 16/4 đã công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế" số tháng 4, nhận định toàn ngành công nghiệp trong tháng 2 vừa qua lao dốc mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thị trường tuyển dụng cũng thu hẹp, tập trung chủ yếu ở ngành dịch vụ.Tình hình sản xuất và năng suất hoạt động của ngành chế tạo cũng sụt giảm nghiêm trọng do khó khăn về nguồn cung linh kiện xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc.Bình quân các lô hàng xuất xưởng của ngành chế tạo trong tháng 1 và 2 giảm khoảng 0,8%. Tỷ lệ tồn kho ngành chế tạo trong tháng 2 đạt 118%, cao hơn tháng trước. Năng suất hoạt động bình quân đạt 70,7%, rớt 4,9% so với tháng trước.KDI nhận định tác động tiêu cực đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu.Chỉ số tâm lý tiêu dùng của tháng 3 cũng giảm mạnh từ 104,2 điểm của tháng 1 và 96,9 điểm của tháng 2 xuống còn 78,4 điểm. KDI đánh giá tiêu thụ của các ngành cần tiếp xúc trực tiếp giữa người với người trong tháng 3 có khả năng sẽ thu hẹp mạnh hơn nữa so với tháng 2.Xuất khẩu bình quân hàng ngày của tháng 3 giảm tới 4%, giảm sâu so với mức 12,4% của tháng 2. Xuất khẩu trong thời gian tới có khả năng sẽ sụt giảm hơn nữa bởi sau tháng 3 mới là thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh trên toàn cầu.Trên thị trường tài chính, giá cổ phiếu, giá trị đồng won, lãi suất trái phiếu Chính phủ đều giảm do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu. Rủi ro tín dụng trái phiếu doanh nghiệp cũng tăng cao.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc phân tích thị trường tài chính thế giới cũng phản ánh nhiều áp lực kinh tế trong nửa cuối năm nay, các chỉ số thể hiện tâm lý đầu tư cũng hết sức bất ổn trong bối cảnh đại dịch toàn cầu COVID-19.