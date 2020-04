Mỹ cảnh báo về mối đe doạ an ninh mạng của Bắc Triều Tiên với hệ thống tài chính quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng Bộ An ninh nội địa, Bộ Tài chính và Cục Điều tra liên bang (FBI) ngày 15/4 đã ra cảnh báo nâng cao cảnh giác đối với những mối đe doạ an ninh mạng của Bắc Triều Tiên.Các cơ quan trên cho biết các hoạt động không gian mạng độc hại của Bắc Triều Tiên đang đe dọa đến Mỹ và toàn thế giới, đặc biệt là tính ổn định tài chính và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế.Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đã phát hiện và lên án các hành vi phá hoại, gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh mạng của Bắc Triều Tiên.Washington kêu gọi chính phủ các nước, các cơ quan quản lý an ninh mạng và người dân toàn thế giới nâng cao cảnh giác và hợp tác chặt chẽ để giảm thiểu mối đe doạ không gian mạng của Bình Nhưỡng.Cảnh báo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Triều vẫn bế tắc kéo dài, Bắc Triều Tiên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công mạng vào các tổ chức tài chính để né các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này.