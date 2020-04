IMF dự đoán G20 tăng trưởng kinh tế -2,8% năm 2020

Photo : YONHAP News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 16/4 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), dự đoán triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của G20 trong năm nay đạt -2,8%, giảm 6,2% so với mức dự báo hồi tháng 1 vừa qua.G20 bao gồm các thành viên nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và 19 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Theo trang chủ của G20, các quốc gia này chiếm hai phần ba dân số thế giới, ba phần tư thương mại toàn cầu, và 80% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn thế giới.Ở 9 nước phát triển, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Đức, dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay là -6%, thấp hơn 7,6% so với mức dự báo tháng 1. Triển vọng tăng trưởng của năm sau là 4,5%.IMF dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của 10 nước mới nổi, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, là -0,4%, rớt 5,1% so với mức dự đoán trước đó. Nhưng các nước này có thể đạt tăng trưởng 7,3% trong năm sau, phản ánh tốc độ hồi phục nhanh hơn các nước phát triển.Xét theo quốc gia, IMF dự đoán chỉ có ba nước đạt triển vọng tăng trưởng dương là Trung Quốc (1,2%), Ấn Độ (1,9%) và Indonesia (0,5%). Hàn Quốc đứng vị trí thứ tư với -1,2%, tụt 3,4% so với mức dự báo trước đó, được xếp vào nhóm nước có nền kinh tế chịu ít ảnh hưởng của dịch COVID-19, và là nước có mức hạ triển vọng kinh tế thấp nhất trong G20.Theo IMF, tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Mỹ là -5,9%, Nhật Bản -5,2%, Đức -7%, Anh -6,5%, Pháp -7,2%, Ý -9,1%, Brazil -5,3%, Canada -6,2%, Nga -5,5%.Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định số ca nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục tăng trên toàn cầu, song Hàn Quốc và Trung Quốc đã qua đỉnh dịch, Ý và Tây Ban Nha cũng đang dần ổn định.IMF nhấn mạnh chỉ có nỗ lực phối hợp quốc tế và các biện pháp chính sách toàn cầu vững chắc mới có thể kiềm chế được đại dịch COVID-19, khôi phục lại kinh tế. G20 là yếu tố quyết định giúp thế giới quay về con đường tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng.