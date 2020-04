Tỷ lệ tăng vốn ODA của Hàn Quốc dẫn đầu DAC trong 10 năm qua

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 16/4 (giờ địa phương) và Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc, quy mô hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc năm 2019 đạt 2,52 tỷ USD, đứng thứ 15 trên tổng số 29 nước thành viên Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC).Tổng vốn ODA của Hàn Quốc năm ngoái tăng 160 triệu USD so với một năm trước. Tỷ lệ ODA trên Tổng thu nhập quốc dân (GNI), phản ánh quy mô hỗ trợ xét trên quy mô kinh tế, đạt 0,15%, tăng 0,01%.Về quy mô vốn ODA tuyệt đối, Mỹ đứng đầu với 34,61 tỷ USD, tiếp đến là Đức với 23,8 tỷ USD. Quy mô ODA của Hàn Quốc xếp sau Đan Mạch (thứ 14) và trước Bỉ (thứ 16). Tuy nhiên, tỷ lệ tăng vốn ODA bình quân năm của Hàn Quốc là cao nhất trong các nước thành viên DAC, đạt 11,9% trong giai đoạn 2010-2019.Điều này có nghĩa là Hàn Quốc đã tăng đều đặn và nhiều nhất vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho các nước kém phát triển và đang phát triển.Sau khi Hàn Quốc gia nhập Ủy ban hỗ trợ phát triển thuộc OECD năm 2010, một số nước thành viên DAC như Tây Ban Nha, Hy Lạp đã cắt giảm dần vốn hỗ trợ phát triển do tình hình trong và ngoài nước bất ổn bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khi đó, tỷ lệ tăng ODA bình quân chung của DAC chỉ dừng lại ở mức 2,4%.Trong khi đó, quy mô ODA của Hàn Quốc đã tăng gấp hai lần so với thời điểm năm 2010, thậm chí gấp 5 lần bình quân của DAC.Ủy ban hỗ trợ phát triển được thành lập năm 1961 nhằm thiết lập hệ thống phối hợp quốc tế về ODA. Hiện Ủy ban này có 29 nước thành viên, Hàn Quốc là nước thành viên thứ 24, gia nhập năm 2010.