Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, hôm thứ Sáu (17/4) đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến 1.400 cử tri trên cả nước, tiến hành trong 2 ngày 13 và 14/4, ngay trước thềm Tổng tuyển cử 15/4.Theo đó, tỷ lệ đánh giá tích cực, ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và công tác đối phó dịch COVID-19 của Chính phủ đạt 59%, tăng 2% so với một tuần trước. Đây là mức cao nhất từ tháng 10 năm 2018 đến nay. Vào tuần thứ 4 của tháng 10 năm 2018, con số này chỉ dừng ở 58%, rơi xuống dưới ngưỡng 60%.Ngược lại, tỷ lệ đánh giá tiêu cực đã giảm 2% còn 33%.Trong các cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành đất nước của Tổng thống Moon, 54% chọn lý do "đối phó với dịch COVID-19". Gallup cho biết 10 tuần liên tiếp gần đây, lựa chọn này luôn đứng đầu trong các lý do đánh giá tích cực của cử tri.Về độ tuổi cử tri, 54% cử tri từ 18 đến 29 tuổi đánh giá tích cực, 33% đánh giá tiêu cực. Con số này ở lứa tuổi từ 30 đến 40 là 75% và 22%, từ 40 đến 50 là 66% và 31%, từ 50 đến 60 là 65% và 32%, và ở lứa tuổi trên 60 là 45% và 44%.Tỷ lệ ủng hộ dành cho các đảng lần lượt là 41% đối với đảng Dân chủ đồng hành, 25% với đảng Hợp nhất Tương lai. Đảng Công lý giành được 5% ủng hộ, Đảng vì Nhân dân được 4% và đảng Dân chủ mở được 3%. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ đảng nào là 18%.So với kết quả tuần trước, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành và đảng Công lý đã giảm nhẹ 3% và 1%, trong khi tỷ lệ này đối với đảng Hợp nhất Tương lai và đảng vì Quốc dân tăng lần lượt 2% và 1%.Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy nhiều cử tri ủng hộ đảng cầm quyền hơn. Cụ thể, có đến 49% người tham gia cho rằng nên bỏ phiếu cho đảng cầm quyền để "hỗ trợ công tác điều hành Nhà nước của Chính phủ", trong khi tỷ lệ nhận định nên bầu cho đảng đối lập chỉ dừng ở 39%. Viện Gallup cho biết trong tháng 2 và tháng 3, mức chênh lệch này đã từng rất sít sao.Ngoài ra, 71% tổng số người khảo sát trả lời tham gia bỏ phiếu có thể thay đổi tình hình chính trị tại Hàn Quốc, 61% cho biết không chia sẻ quan điểm về các chính đảng hay chính trị gia với những người xung quanh.Cuộc thăm dò ý kiến lần này có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.