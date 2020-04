Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) ngày 17/4 đã công bố báo cáo tình hình thực hiện chính sách "điều tra chuyên sâu nhu cầu và nhận thức của người dân về đối phó với tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa".Khảo sát được tiến hành với 2.000 đối tượng là nam nữ trưởng thành từ 19 đến 49 tuổi, trong đó có 947 người chưa kết hôn, 1.029 người đã kết hôn, và 24 người đã ly hôn hoặc có bạn đời đã mất.Về lý do chính dẫn đến không sinh con ở đối tượng chưa kết hôn, 44,7% người tham gia cho biết chưa ổn định về kinh tế, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. 19,3% trả lời do gánh nặng chi phí nuôi dưỡng và giáo dục con trẻ, 12,6% cho biết muốn sống tự do không có con cái. 7,8% nhận định không hài lòng về dịch vụ và cơ sở trông trẻ, 7,6% trả lời do chưa có điều kiện chỗ ở để nuôi trẻ, 6,5% cho biết vì công việc quá bận, và 0,7% trả lời khó có con.Như vậy, có thể nói vấn đề kinh tế chính là lý do chủ yếu khiến người Hàn Quốc tránh sinh con. Tình trạng này cũng tương tự với nhóm người đã kết hôn. 37,4% trả lời do kinh tế chưa ổn định nên không muốn sinh con, cao hơn cả nhóm chưa kết hôn. 25,3% cho biết nguyên nhân là do gánh nặng về chi phí nuôi và giáo dục, 11,9% muốn sống tự do không có con cái, 10,3% cho biết chưa có điều kiện chỗ ở để nuôi trẻ, 8,3% trả lời không hài lòng với dịch vụ và cơ sở trông trẻ, 4% cho biết do công việc quá bận, và 2,2% trả lời khó có con.Tuy nhiên, nhóm người đã kết hôn lại có chênh lệch nhỏ tùy vào số con đã có. Tỷ lệ lựa chọn nguyên nhân không hài lòng về dịch vụ và cơ sở trông trẻ và gánh nặng chi phí dưỡng dục ở nhóm chưa có con thấp hơn nhóm đã có con. Thay vào đó, khá nhiều người chưa có con lựa chọn câu trả lời "khó có con". Những người có trên ba trẻ chọn lý do khó khăn kinh tế nhiều nhất.