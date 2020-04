Hàn Quốc ghi nhận 22 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 16/4

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 17/4, cả nước có tổng cộng 10.635 ca nhiễm COVID-19, tăng 22 ca trong ngày 16/4.Kể từ ngày 9/4 đến nay, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hàn Quốc chỉ dừng lại ở mức 20-30 người. Đặc biệt, hôm nay là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới duy trì dưới 30 người, sau ngày 13/4 với 25 người và hai ngày 14-15/4 với 27 người.Trong 22 ca nhiễm mới ngày 16/4 có 14 ca "nhập ngoại", với 11 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh. Ngoài ra, tỉnh Bắc Gyeongsang có 4 ca nhiễm mới, thành phố Daegu không có ca mới nào, thủ đô Seoul 2 ca, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon mỗi nơi 1 ca, thành phố Gwangju 2 ca, thành phố Daejeon 1 ca.Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc có tổng cộng 230 ca tử vong do dịch COVID-19, tăng 1 người trong ngày 16/4.Tại cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 17/4, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết dù tổng số ca nhiễm mới có giảm, song ngày càng có nhiều bệnh nhân không xác định được con đường lây nhiễm, nghi ngờ lây từ những người nhiễm bệnh không xuất hiện triệu chứng trong cộng đồng, hay những người trở về từ nước ngoài.Thủ tướng kêu gọi người dân hết sức chú ý trong thời điểm thời tiết ấm lên khiến nhiều người lơ là với biện pháp giữ khoảng cách trong xã hội, đề nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương thực hiện triệt để công tác phòng dịch.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết đang thảo luận biện pháp đối phó tiếp theo sau khi thời hạn tăng cường giữ khoảng cách trong giao tiếp xã hội kết thúc cuối tuần này. Ủy ban cũng kêu gọi người dân tuân thủ triệt để giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội đến hết thời hạn quy định, đề phòng dịch bùng phát trở lại.Bên cạnh đó, cơ quan phòng dịch cho biết lượng người nhập cảnh vào Hàn Quốc cũng giảm mạnh sau khi Chính phủ đình chỉ hiệu lực visa ngắn hạn từ ngày 13/4. Hiện tại, lượng người nhập cảnh chỉ dừng ở mốc 3.000-4.000 người, giảm mạnh so với mức 7.000 người cuối tháng 3.Chính phủ cũng đã điều chỉnh khung giờ khuya cho các chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Incheon từ 10 giờ đêm đến 7 giờ sáng sang từ 5 giờ sáng tới 8 giờ tối để hành khách có thể sử dụng tàu cao tốc (KTX) và xe buýt sân bay. Khung thời gian mới này bắt đầu được áp dụng từ ngày 17/4.