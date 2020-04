Học sinh lớp 1 và 2 bắt đầu khai giảng trực tuyến

Photo : YONHAP News

Ngày 20/4, hơn 1,46 triệu học sinh lớp 1 và 2 ở Hàn Quốc đã bắt đầu khai giảng năm học mới trực tuyến. Như vậy, tính đến nay đã có tổng cộng 5,4 triệu học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước bước vào học kỳ mới với hình thức học online.Do khó có thể học qua các thiết bị thông minh, bắt đầu từ tuần này, học sinh lớp 1 và 2 sẽ học từ xa, sử dụng học liệu của Đài phát thanh và truyền hình giáo dục (EBS) và các học liệu chuyên dùng cho giáo dục tại nhà.Công tác kiểm tra học sinh có tham gia buổi học hay không sẽ được xác định thông qua kênh liên lạc trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh.Ngoài ra, lễ nhập học dành cho học sinh lớp 1 sẽ được tổ chức trực tuyến, do các em mới lần đầu nhập học.Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về tính ổn định của chương trình dạy và học từ xa. Tất cả các trang web và lớp học trực tuyến của EBS đều rất khó đăng nhập, các video cũng thường xuyên gặp lỗi kết nối.Dự đoán sẽ có một lượng lớn người dùng truy cập sau khi bắt đầu khai giảng trực tuyến ngày 20/4, cuối tuần qua, các cơ sở giáo dục đã liên tục rà soát nhằm tăng cường và ổn định máy chủ.Bộ Giáo dục vẫn chưa có bất cứ quyết định nào về thời gian cho học sinh đến trường, và sẽ xúc tiến từng bước dựa theo tình hình dịch COVID-19.Ngoài ra, ngày 24/4 tới, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh cấp trung học phổ thông toàn quốc đầu tiên trong năm nay sẽ được tổ chức tại nhà thay vì tại trường như trước đây. Đây được coi là kỳ thi thử tuyển sinh Đại học do Sở giáo dục thành phố Seoul chủ trì.Theo đó, ngày 24/4, học sinh sẽ nhận phiếu đề thi từ trường và mang về làm tại nhà. Đợt thi này sẽ không chấm điểm và lấy kết quả, chỉ xác nhận thí sinh đã tham gia kỳ thi, nên có thể nói kỳ thi đã bị hủy trên thực tế.Ngay thi dự kiến ban đầu là 12/4, song lịch thi đã bị hoãn đến 4 lần do dịch COVID-19.