Gần 2,4 triệu lao động

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 17/4 công bố số người "chỉ nghỉ ở nhà" trong tháng 3 là 2,366 triệu người, tăng 336.000 người, tức 18,3% so với một năm trước. Đây là con số kỷ lục từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê liên quan năm 2003.Nhóm dân số "nghỉ ở nhà" gồm những người có khả năng làm việc nhưng không đi làm, không phải vì những lý do cụ thể như chăm sóc con cái, gia đình, điều trị tại bệnh viện, nên không được phân loại thành người thất nghiệp.Trong các lao động "ở nhà" có 412.000 người ở độ tuổi 20, tăng 109.000 người (35,8%) so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu vượt quá 400.000 người. Đây cũng là lần đầu tiên mức tăng vượt trên 100.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là độ tuổi 40 với 29%, độ tuổi 50 (16,4%) và độ tuổi 60 trở lên (11,2%).Thông thường, những người đến độ tuổi nghỉ hưu hoặc đã về hưu chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm dân số "nghỉ ở nhà". Tuy nhiên, cú sốc tuyển dụng bùng phát vào tháng 3 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến nhiều lao động trong độ tuổi 20 "nghỉ không lý do".Bên cạnh đó, những người từ bỏ ý định tìm việc trong tháng 3 cũng đạt mức tăng cao nhất trong 13 tháng gần đây. Cụ thể, số người từ bỏ tìm kiếm việc làm trong tháng 3 là 582.000 người, tăng 44.000 người so với cùng kỳ năm trước, cũng là con số cao nhất kể từ tháng 2 năm 2019 (583.000 người).Những người từ bỏ ý định tìm việc là những người có khả năng làm việc cũng như nỗ lực tìm kiếm việc làm trong một năm trở lại đây, nhưng vì tình hình thị trường lao động khó khăn nên không có động thái xin việc trong 4 tuần vừa qua.