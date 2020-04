Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur ngày 19/4 (theo giờ địa phương) đã công bố thông báo của một ngân hàng thương mại Hàn Quốc gửi đến ngân hàng Iran, từ chối tiếp nhận thư tín dụng nhập khẩu (Letter of import credit) do lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước Trung Đông này.Theo ông Jahanpur, phía Iran đã chuẩn bị thanh toán đơn hàng nhập khẩu bộ kit chẩn đoán COVID-19 trị giá 5,3 tỷ won (4,3 triệu USD), nhưng phía ngân hàng thương mại Hàn Quốc đã từ chối thanh toán. Ông Jahanpur khẳng định đây là bằng chứng cho thấy các hoạt động giao dịch nhân đạo bị cản trở bởi những áp lực gia tăng của Washington với Tehran.Đầu tháng 4, Mỹ đã khẳng định giao dịch các sản phẩm nhân đạo với Iran không thuộc diện áp đặt lệnh trừng phạt. Nhưng có vẻ những phương thức giao dịch qua thư tín dụng nhập khẩu vẫn bị hạn chế, ảnh hưởng bởi cấm vận.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran giải thích những giao dịch nhân đạo do Chính phủ xúc tiến được thanh toán theo phương thức chuyển tiền bằng điện (telegraph transfer) chứ không phải thư tín dụng nhập khẩu. Do đó, việc nhập khẩu bộ kit chẩn đoán COVID-19 từ Hàn Quốc không liên quan đến tiết lộ lần này của Iran. Các bộ kit dự kiến sẽ được xuất sang Tehran như kế hoạch ban đầu vào khoảng cuối tháng 4 này.Hiện nay, tại Iran có khoảng 82.000 ca nhiễm và 5.100 người tử vong do dịch COVID-19.