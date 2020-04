Quân đội Hàn Quốc khởi động lại công tác tìm kiếm hài cốt trong khu DMZ

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai (20/4) cho biết Sư đoàn Bộ binh số 5 thuộc Lục quân Hàn Quốc, đơn vị chủ chốt thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và khai quật hài cốt binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên 25/6, cùng ngày đã tổ chức lễ khởi động, chính thức bắt đầu tìm kiếm hài cốt tại Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) ở huyện Cheolwon, tỉnh Gangwon.Hơn 500 sĩ quan và binh lính đã tham dự buổi lễ, mở màn bằng nghi thức tôn giáo cầu nguyện cho sự an toàn của binh sĩ rồi đến lễ khởi động chính thức, thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Sư đoàn.Tham dự buổi lễ còn có Đại đội công binh chuyên tháo gỡ mìn thuộc Lữ đoàn hỗ trợ cơ động đặc chiến Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất, thành lập tháng 12 năm ngoái, và các sĩ quan của Cơ quan tìm kiếm và giám định hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng.Chủ trì buổi lễ, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 Lee Sang-cheol cho biết rất nhiều hài cốt binh sĩ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên vẫn còn nằm lại trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội là đưa những anh hùng đã hy sinh cho tự do và hòa bình của Hàn Quốc về với vòng tay của quê hương và gia đình họ.Trong vòng 2 năm trở lại đây, Sư đoàn 5 đã thực hiện nhiệm vụ khai quật hài cốt tại Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) suôn sẻ, không để xảy ra bất cứ sự cố hay tai nạn nào.Trong năm ngoái, đã có tổng cộng 261 bộ hài cốt và 67.476 di vật được tìm thấy tại đây. Trong hai năm 2018 và 2019, quân đội Hàn Quốc cũng đã xác nhận được danh tính 6 liệt sĩ.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng cường lấy mẫu sinh phẩm của gia quyến các liệt sĩ, yếu tố quyết định trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.Đến nay, có khoảng 40.000 người thuộc gia đình các liệt sĩ đã cung cấp mẫu sinh phẩm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cũng cho biết vẫn còn thiếu mẫu sinh phẩm tương ứng với khoảng 133.000 bộ hài cốt, trong đó có hơn 123.000 bộ vẫn chưa được tìm thấy.Cũng từ ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ triển khai lại công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, đã bị gián đoạn 2 tháng do dịch COVID-19.