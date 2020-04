Quan hệ liên Triều duy trì tình trạng bế tắc trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Theo "Sách trắng Thống nhất 2020" phát hành hôm thứ Hai (20/4) của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong năm 2019 đã có 9.835 người Hàn Quốc đi lại giữa hai miền, nhưng không có người Bắc Triều Tiên nào xuống miền Nam.Năm 2018, đã có 6.689 người Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên và 809 người Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc. Nếu xét tổng số người qua lại giữa hai miền thì con số đã tăng lên, nhưng trên thực tế, việc không có một người miền Bắc nào xuống miền Nam trong năm 2019 cho thấy giao lưu giữa hai miền đã trở nên xấu đi.Đa số trường hợp người miền Nam đến miền Bắc trong năm ngoái là nhân viên của Văn phòng liên lạc liên Triều, mở cửa từ tháng 9. Do lượng người qua lại hai miền được thống kê theo số lượt di chuyển nên con số thống kê sẽ lớn hơn thực tế.Số lượt đăng ký liên lạc với người dân Bắc Triều Tiên gửi về Bộ Thống nhất trong năm ngoái là 612 lượt, ít hơn so với năm 2018 (707 lượt).Cũng trong năm ngoái, không một hành trình nào bằng tàu biển hay máy bay được thực hiện giữa 2 miền. Năm 2018 khi hai miền vẫn xúc tiến hợp tác xây dựng đường sắt, đường cao tốc và giao lưu dân sự như thể dục thể thao, đã có một lượt tàu biển và 82 lượt máy bay phục vụ đi lại giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.Trong năm 2019, đã có 4.244 lượt xe qua lại trên các tuyến Gyeongui và dọc biển Đông, giảm mạnh so với con số 5.999 lượt một năm trước.Về kinh tế, kim ngạch nhập khẩu từ miền Bắc chỉ đạt dưới 1 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu sang miền Bắc cũng dừng ở 7 triệu USD, tương đương 1/4 tổng quy mô giao dịch liên Triều là 31 triệu USD.Cụ thể, số chuyến nhập và số chuyến xuất lần lượt là 49 và 385 chuyến, số mặt hàng xuất là 292, nhập là 82.Bên cạnh đó, quy mô viện trợ nhân đạo của Chính phủ Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên trong năm 2019 là 10,6 tỷ won (8,69 triệu USD), viện trợ ở khối tư nhân là 17 tỷ won (13,9 triệu USD).Từ năm 2018 đến nay, hai miền không tổ chức được sự kiện đoàn tụ gia đình ly tán hay hội đàm liên Triều, cũng không đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất đánh giá vẫn có những giao lưu nhất định ở khối dân sự.Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul cho biết 2020 là một năm nhiều ý nghĩa, đánh dấu 75 năm Quốc khánh, 70 năm chiến tranh Triều Tiên và 20 năm Tuyên bố chung liên Triều 15/6. Do đó, Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh nỗ lực để xây dựng nền móng cho quan hệ liên Triều phát triển bền vững.Bộ Thống nhất Hàn Quốc bắt đầu soạn thảo và phát hành Sách trắng Thống nhất, giới thiệu về những chính sách thống nhất của Chính phủ, từ năm 1990, đến nay đã được 30 năm.Được biết, ấn bản năm nay gồm 7 chương, lần lượt về chính sách bán đảo, hợp tác giao lưu liên Triều, hợp tác nhân đạo, đối thoại Nam Bắc, hỗ trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên ổn định cuộc sống, giáo dục về thống nhất và xúc tiến các chính sách liên quan. Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch cho nội dung sách, Bộ Quốc phòng đã mời các chuyên gia dân sự tham gia hội đồng biên tập.Sách trắng Thống nhất được in 10.000 bản chia cho Quốc hội, các thư viện công cộng, cơ quan hành chính, cơ quan giáo dục đào tạo, truyền thông, các tổ chức dân sự và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực liên quan.Nội dung sách sẽ được công khai trên trang chủ của Bộ Thống nhất (www.unikorea.go.kr) từ ngày 23/4 tới.