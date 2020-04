Hàn Quốc khởi động dự án sử dụng thẻ kỹ thuật số đối với công chức Nhà nước

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn phối hợp cùng Cơ quan cải cách nhân sự Hàn Quốc hôm thứ Hai (20/4) đã chính thức khởi động dự án thay thế thẻ công chức bằng nhựa truyền thống (IC) với thẻ kỹ thuật số lưu trữ trong điện thoại di động. Biện pháp này nhằm giải quyết lo ngại thẻ công chức có thể bị làm giả hoặc lấy trộm.Dự án nằm trong kế hoạch thúc đẩy đổi mới Chính phủ kỹ thuật số do Chính phủ Hàn Quốc công bố tháng 10 năm ngoái.Dự kiến khi dự án hoàn thiện cuối năm nay, công chức các Bộ, cơ quan Nhà nước sẽ bắt đầu sử dụng thẻ kỹ thuật số cấp qua điện thoại. Trong thời gian đầu, thẻ IC vẫn sẽ được dùng song song.Cũng giống thẻ nhựa truyền thống, các công chức Nhà nước sử dụng thẻ kỹ thuật số khi ra vào làm việc tại trụ sở cơ quan Chính phủ ở thủ đô Seoul và thủ đô hành chính Sejong. Tại Sejong, dự kiến thẻ kỹ thuật số cũng sẽ được sử dụng cho các dịch vụ mượn xe đạp công cộng và mượn sách tại thư viện thành phố.Vì là thẻ kỹ thuật số nên công chức cũng có thể sử dụng để đăng nhập các hệ thống như thanh toán điện tử, thư điện tử.Sau khi hoàn thành dự án và đưa thẻ kỹ thuật số vào áp dụng với công chức, Chính phủ sẽ tiến hành phân tích và kiểm chứng tính tiện lợi và an toàn của loại thẻ này để cân nhắc mở rộng sang các thẻ phúc lợi dành cho người khuyết tật và bằng lái xe trong năm 2022.Trong tương lai, Hàn Quốc có kế hoạch phát triển các loại thẻ dạng "tự chủ danh tính" (self-sovereign) để giải quyết vấn nạn thông tin cá nhân bị xâm phạm.Với thẻ dạng "tự chủ danh tính", người dùng có quyền sở hữu và sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân, và tự đánh giá, quyết định có cung cấp thông tin hay không khi có yêu cầu xác minh danh tính. So với loại thẻ sử dụng dịch vụ xác minh cung cấp bởi các cơ quan sở hữu thông tin nhận dạng cá nhân, loại thẻ kỹ thuật số này an toàn hơn, thông tin cá nhân khó bị xâm phạm hơn.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ thành lập các ban chuyên trách có sự tham gia của nhiều giới, ngành và cơ quan Chính phủ để thu thập nhiều ý kiến hơn cho dự án quy mô này. Đặc biệt, Chính phủ nhận định đối với dự án thí điểm ban đầu, sự hợp tác của các nhà chế tạo điện thoại thông minh, Viện nghiên cứu an ninh quốc gia, các tổ chức về bảo hộ thông tin là không thể thiếu để đảm bảo tính bảo mật tương ứng với kỹ thuật mới.Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Yoon Jong-in nhận định thẻ kỹ thuật số có tính cách mạng, khác hoàn toàn loại thẻ truyền thống cả về khái niệm, kỹ thuật, hình thức và cách sử dụng. Ông cho biết sau thẻ công chức, Hàn Quốc sẽ mở rộng triển khai sang các loại thẻ khác, đồng thời nghiên cứu phát triển các dịch vụ tương ứng cho mỗi loại.