Hãng tin Reuters ngày 20/4 (giờ địa phương) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời những câu hỏi liên quan đến đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) trong cuộc họp báo thường kỳ về dịch COVID-19.Theo đó, ông Trump yêu cầu Hàn Quốc chi trả nhiều hơn, và các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự không liên quan đến việc giảm lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.Trước đó, hãng Reuters cho biết Hàn Quốc đã đề xuất tăng 13% khoản tiền chi trả cho quân đội Mỹ đồn trú, nhưng ông Trump đã từ chối đề nghị này.Trên thực tế, các Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Hàn-Mỹ đã đạt thỏa thuận tạm thời, nhưng không thể đi đến thống nhất cuối cùng do vấp phải sự phản đối của Tổng thống Donald Trump. Do đó, các chuyên gia cho rằng khó có thể dự đoán đàm phán giữa hai bên khi nào sẽ kết thúc.Chính phủ Hàn Quốc cho biết vẫn chưa đến mức phải hủy bỏ "thỏa thuận tạm thời", nhưng cũng có quan điểm mạnh mẽ cho rằng hiện chưa phải lúc Hàn Quốc đề xuất thêm thỏa thuận mới.Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng tại Mỹ hiện nay có khả năng sẽ khiến ông Trump khó nhượng bộ trong đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc.Seoul cũng đang chuẩn bị ban hành luật đặc biệt với nhân viên người Hàn làm việc tại các căn cứ quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc bị nghỉ việc không lương, do đàm phán SMA chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng.