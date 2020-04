Tỉnh Gangwon trở lạnh, nhiệt độ xuống mức âm

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng thủy văn tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, hôm thứ Ba (21/4) cho biết do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nhiệt độ tại nhiều khu vực của tỉnh đã giảm xuống dưới 0 độ C vào sáng sớm cùng ngày.Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận lúc 6 giờ sáng tại khu vực núi Seorak là -6,4 độ C, tại đỉnh Hyangno (Hyangnobong) là -3,8 độ C, tại đồi Guryongnyeong là -0,8 độ C, đồi Misiryeong 0,5 độ C, và đồi Sapdangnyeong 1,2 độ C.Tại huyện Yeongdong có cảnh báo gió lớn với tốc độ lên đến hơn 70 km/h. Ở các vùng núi như đỉnh Hyangno và đèo Misiryeong còn có tuyết rơi, các khu vực đồng bằng có mưa.Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, dự kiến nhiệt độ sẽ vẫn duy trì mức thấp đến ngày 23/4. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt ngưỡng 15 độ C, có thể xuống dưới 5 độ C vào buổi sáng.Dự đoán nhiều nơi trong đất liền sẽ tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp trên dưới 0 độ C vào buổi sáng đến ngày 23/4, một vài nơi ở khu vực miền Trung thậm chí xuống âm độ, có thể có sương và băng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dự báo dao động từ 9 đến 18 độ.Cơ quan chức năng cũng đã ra cảnh báo đặc biệt về gió lớn trên biển. Theo đó, dự báo đến ngày 23/4, nhiều vùng biển sẽ có gió mạnh và sóng cao.