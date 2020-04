Chính phủ rót gần 14 triệu USD hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Hàn Quốc hôm thứ Ba (21/4) cho biết sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho ngành công nghiệp điện ảnh, như giảm 90% tiền phí các rạp chiếu đóng cho Quỹ phát triển điện ảnh, rót 17 tỷ won (13,78 triệu USD) hỗ trợ những bộ phim bị hoãn lịch sản xuất, công chiếu do dịch COVID-19.Tại cuộc họp bàn về đối sách quản lý nguy cơ ngày 1/4, Chính phủ đã đề cập các nội dung hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện ảnh.Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Các cụm rạp chiếu phim trên toàn quốc hoàn toàn bị đóng băng, số lượt khách giảm đến 90%, công tác sản xuất và công chiếu phim bị gián đoạn hoàn toàn.Do đó, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ ngành này, trước tiên là giảm 90% tiền đóng góp cho Quỹ phát triển điện ảnh. Theo Thông tư thi hành Luật phát triển điện ảnh và sản phẩm ghi hình của Hàn Quốc, các rạp chiếu phim phải trích 3% tiền bán vé cho Hội đồng phim Hàn Quốc (KOFIC) để đưa vào quỹ trên. Tuy nhiên theo sửa đổi, mức đóng tương ứng từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2020 sẽ chỉ còn 0,3% tiền bán vé. Bên cạnh đó, thời hạn đóng khoản này cũng được hoãn đến cuối năm mà không tính tiền phạt đóng chậm.Đây được coi là câu trả lời của Chính phủ cho đề nghị miễn 100% khoản đóng góp của giới điện ảnh trước đó.Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Ủy ban phát triển điện ảnh cũng quyết định hỗ trợ một phần chi phí cho các tác phẩm bị trì hoãn sản xuất và công chiếu do dịch COVID-19. Mức hỗ trợ tối đa cho mỗi tác phẩm là 100 triệu won (hơn 81.100 USD).Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có phương án hỗ trợ riêng cho những nhân lực bị mất việc tạm thời do gián đoạn sản xuất và công chiếu phim, đồng thời mở ngân sách 800 triệu won (648.000 USD) chi trả chi phí đào tạo cho hơn 700 nhân lực khác của ngành này đang trong quá trình học tập.Ngoài ra, dự kiến sau khi dịch COVID-19 kết thúc, Chính phủ sẽ rót 9 tỷ won (7,3 triệu USD) để cung cấp 1,3 triệu phiếu giảm giá 6.000 won (4,85 USD) cho người xem, đồng thời hỗ trợ thêm 3 tỷ won (2,4 triệu USD) để tổ chức các đợt chiếu phim đặc biệt tại hơn 200 rạp trên toàn quốc, nhằm vực dậy hoạt động của các cụm rạp sau thời gian đình trệ vì dịch bệnh.Dự kiến nội dung cụ thể của các gói hỗ trợ này sẽ được Ủy ban phát triển điện ảnh thông báo chính thức vào khoảng đầu tháng 5 tới.